Petro advierte que colaboración con EE. UU. se replanteará si rompe el derecho internacional

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la noticia de que la ONU pidió a Estados Unidos respetar el derecho internacional tras la destrucción de una lancha en el Caribe.

El mandatario publicó un trino en el que advirtió que la colaboración con ese país podría replantearse si el Gobierno de Donald Trump irrespeta las normas internacionales.

“Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al Gobierno de EE. UU. no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí sí. La colaboración del Gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero está supeditada al derecho internacional. El Gobierno de EE. UU., si respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración. En mi Gobierno, Colombia no colabora con asesinatos. En mi Gobierno se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución”, escribió.

X: @petrogustavo

Cabe recordar que, en esa acción militar, Estados Unidos informó haber matado a once “narcoterroristas” de la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, la portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, aseguró que esto no puede justificar su asesinato.

“En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas”, señaló el portavoz.