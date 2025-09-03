“Si esto es verdad, es un asesinato”: Petro cuestionó “ataque letal” de EEUU en el Caribe

El presidente colombiano cuestionó el uso de la fuerza militar contra una pequeña embarcación que, según Donald Trump, llevaba drogas hacia Estados Unidos mientras navegaba en aguas internacionales.

La operación dejó once muertos, señalados como integrantes del Tren de Aragua. Desde la Casa Blanca, Trump afirmó que la Armada de su país había destruido la embarcación. Luego, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el operativo se realizó en el sur del Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar la delincuencia en Washington, D. C. Foto: AFP

Se trata del primer golpe militar de Estados Unidos en la zona, con un despliegue cercano a las costas de Venezuela.

Sobre esto, el presidente Petro respondió con dos mensajes en X. En uno de ellos, el mandatario indicó que de ser cierta la noticia se trataría de un “asesinato de jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico” y no de grandes narcotraficantes.

Trino de Petro Foto: X

Un poco antes, Petro había destacado que las autoridades colombianas llevan décadas capturando narcotraficantes en alta mar sin usar la violencia.

Para reforzar esa idea indicó que gracias a labores de inteligencia naval colombiana se incautaron 4,5 toneladas de cocaína al sur de Puerto Rico, con detenidos dominicanos, colombianos y ecuatorianos.

La operación de Estados Unidos en el Caribe incluye al menos siete buques de guerra, entre ellos destructores con misiles. También participan tres navíos anfibios, más de 4.500 efectivos y se estima la presencia de otros 2.200 soldados adicionales.



"No voy a especular"

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, en su llegada a México, para una visita oficial, dijo que no iba a especular sobre lo que podría ocurrir en el Caribe tras el ataque a la embarcación la cual aseguró que iba cargada de drogas rumbo a Estados Unidos.

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio Foto: AFP

Previamente, Rubio había confirmado el ataque dirigido directamente contra "una organización designada como terrorista" pero el encargado de brindar detalles de los objetivos eliminados fue Trump.

El Gobierno de Venezuela respondió acusando a Estados Unidos de utilizar Inteligencia Artificial para crear el vídeo que fue difundido por Trump en sus redes sociales y el titular de Comunicación, Freddy Núñez, acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de mentirle a Trump sobre lo ocurrido en el mar Caribe.

"Venezuela no es una amenaza", agregó el funcionario de Maduro.

Luego del ataque, Trump cargó nuevamente contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de estar detrás del Tren de Aragua y de sus operaciones relacionadas al narcotráfico.