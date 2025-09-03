Impuestos se usan para igualdad social: la defensa de Petro a la tributaria en alocución

La alocución del presidente Gustavo Petro sobre educación inició con una defensa de las cifras que presentó hace ocho días en otra intervención sobre salud, las cuales fueron cuestionadas por expertos por usar datos absolutos sin ajuste poblacional, gráficos inadecuados y sin contexto epidemiológico. Pese a ello, el mandatario se mantuvo en su postura.

“Evidentemente, tenemos un mejoramiento del sistema de salud que se produce por un cambio de modelo y un cambio demográfico (…) quería defenderme de la crítica porque es injusta. Si hubo problemas matemáticos de los cuadros fueron mínimos y no contradicen lo que acabo de decir. La Asociación Epidemiológica debería tener dos temas en su concepción científica: qué hacer en tiempos de epidemia y cómo prevenir las epidemias. Aquí hubo un olvido y es que lo que arrojan los números que presenté es cómo un sistema preventivo puede detener una epidemia”, dijo.

Mejoramos la calidad de toda la educación, media y superior, pública y privada en toda Colombia. pic.twitter.com/mTHmPmfoj1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

Entrando al tema de la alocución, habló de mejoras en el desempeño de la educación pública y privada, argumentando un aumento de 3.6 puntos en las pruebas Saber 11 en comparación con los resultados del Gobierno del expresidente Iván Duque. En cuanto a 2020, explicó que las cifras no fueron del todo negativas porque, debido a la pandemia, las pruebas fueron más fáciles.

En medio de la alocución, hubo una orden para el Ministerio de Educación de Daniel Rojas a propósito del caso de Valeria Afanador, la menor de 10 años que fue encontrada sin vida tras desaparecer de su colegio en Cajicá. “Hay que investigar. La niña murió fue ahí, al parecer, y eso significa codicia, en cambio de vida”, agregó.

Petro también habló del presupuesto para la educación preescolar, básica y media, que, según las cifras presentadas, aumentó un 35 %, con 17.5 billones de pesos más en comparación con el Gobierno anterior. Sin embargo, la representante Katherine Miranda le recordó que, según el presupuesto para 2026 que presentó Minhacienda, la inversión en educación bajará 1.4 billones de pesos y se reducirá un 17.2 %.

Gustavo Petro Foto: Presidencia

Hablando de dinero, el mandatario defendió su reforma tributaria: “Que ahora sí es a personas naturales, pues sí, pero los que se llevan la plata a los paraísos fiscales, no el pobre trabajador. La reforma tributaria que, claro, pueden decir que no la aprueban y meterán a Colombia en el abismo, no la hacen porque no quieren ponerle impuestos a los ricos (…) Le ponemos impuestos a la renta de la banca porque la utilidad de los banqueros es el producto del trabajo de los demás colombianos. Le pondremos impuesto a la generadora eléctrica porque con las tarifas de energía eléctrica se están robando literalmente a toda la sociedad colombiana, y el cambio de tarifa que hizo este Gobierno solo va a operar a partir del 2027. Esperan elegir un gobernante del pasado vendido a las generadoras para cambiar la forma. Bueno, ¿para qué se usan los impuestos? Pues para elevar sustancialmente el gasto en educación y salud de la gente más pobre de Colombia. Esto se llama igualdad social”.

La alocución duró 1 hora y 15 minutos, y hubo espacio también para críticas de carácter político a la precandidata Claudia López, al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, al exalcalde Enrique Peñalosa y a varios gobernadores. Luego, el presidente se refirió al discurso que dará en septiembre en Naciones Unidas, a donde llegará con una propuesta sobre Palestina.