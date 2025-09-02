Gobiernos de Bogotá y Valle responden a críticas de Petro sobre retrocesos en educación

La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondieron al presidente Gustavo Petro tras sus recientes afirmaciones de que la educación pública en algunas regiones del país está retrocediendo.

Ambas funcionarias defendieron la gestión en sus territorios y reclamaron mayor compromiso del Gobierno nacional con el financiamiento del sector.

En la alocución de este martes, 2 de septiembre, el jefe de Estado cuestionó la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varias regiones.

Gustavo Petro Foto: Presidencia - Juan Cano

“En el Tolima, el dinero que entregamos del PAE no llega a los niños. Creo que pasa lo mismo en otros departamentos, en Valle del Cauca, ojo, y en otros… ¿Cómo así que el Gobierno da la plata y no se vuelve comida? Entonces, ¿a dónde se va la plata? A comprar votos, los verdugos de los hijos, que los dejan sin comida”, advirtió el mandatario.

Las palabras de Petro generaron inmediata reacción en el Valle. La gobernadora Dilian Toro señaló que el departamento es el único en el país con cobertura total del PAE para más de 100 mil estudiantes, con la calificación más alta por parte del Departamento Nacional de Planeación.

Además, enfatizó que el 76 % de los recursos los aporta directamente la administración departamental, mientras la Nación solo contribuye con el 24 %. “Le pido que respete al Valle del Cauca y que me respete”, subrayó la gobernadora.

¿Sabía usted, Presidente, que el Valle del Cauca es el único Departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes?



— Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) September 3, 2025

En Bogotá, la secretaria de Educación también contradijo las afirmaciones del presidente. “Usted mismo dijo que ‘el amor se ve en el presupuesto’, por eso, mientras la mayoría de municipios y departamentos ponen el 10% de sus recursos en educación, en Bogotá los recursos del Distrito equivalen a más del 40%”, escribió Isabel Segovia en su cuenta de X.

La funcionaria destacó que la capital asumió gastos dejados de cubrir por la Nación, como la atención a la primera infancia tras la desfinanciación del ICBF, y el apoyo a la educación terciaria ante los recortes del Icetex.

Asimismo, resaltó avances en calidad educativa: “El año anterior tuvimos un importante aumento en el puntaje global de pruebas Saber, de 260 a 263 puntos… los colegios oficiales crecieron 3 puntos, mientras los privados 1. Además, se destacó el salto significativo de las instituciones rurales”.

Segovia pidió priorizar los derechos de los estudiantes y alertó sobre el impacto de los paros en el calendario académico.

“Lo invito a no seguir promoviendo paros y movilizaciones que interrumpan el calendario escolar de los estudiantes. Por causa de los paros, un estudiante de colegio público tiene un año menos de clases en comparación a quienes asisten a colegios privados. Esa sí es la verdadera tragedia”, enfatizó.

El presidente Petro reivindicó los logros de su gestión como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. Señaló que durante su administración se dio un salto importante en la calidad académica, con resultados de pruebas Saber al nivel del promedio de la OCDE, la construcción de 23 colegios y el inicio de 45 más. A su juicio, estos avances permitieron cerrar la brecha entre la educación pública y privada, aunque, según dijo, la prensa tradicional y los gobiernos posteriores los han ocultado deliberadamente.