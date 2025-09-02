"A Trump le digo: 'sepárese de Hitler'": Petro por criminalización a migrantes

El presidente Gustavo Petro aseguró este martes en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que no se puede permitir que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, califique a los migrantes de "criminales" y los envíe a cárceles, y lo instó a "separarse de Hitler".

"Tenemos que alzar la cabeza de los mayas, de los aztecas, de los incas, de tantos pueblos y de los nuevos pueblos, porque no se le puede admitir a Trump que diga que los migrantes son criminales y que haga cárceles que son campos de concentración, lo que no es sino la repetición de Hitler", aseguró Petro durante el foro de migración que comenzó este martes en la ciudad caribeña de Riohacha.

El mandatario colombiano, un fuerte crítico del presidente estadounidense y de su política migratoria, añadió: "A Trump le digo: 'sepárese de Hitler'".

Petro intervino en la cumbre antes de viajar a Japón, donde se reunirá con las autoridades de ese país y visitará la Exposición Universal de Osaka.

La XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo reunirá hasta el jueves a 40 estados, agencias de las Naciones Unidas, organismos internacionales, 100 representantes de la sociedad civil, líderes empresariales globales, comunidades migrantes y jóvenes con el objetivo de llegar a compromisos para mejorar la gestión global de la migración.

Entre los participantes hay delegaciones de Canadá, España, Francia, México, Austria, Bélgica, Brasil, Ecuador, Perú, El Salvador, Paraguay, Cuba, India, Suiza, Madagascar, Bangladesh, Filipinas, Myanmar, China y Sudáfrica.

El foro aborda seis temas centrales, el primero de los cuales es el impacto de las mujeres en la migración mundial y el desarrollo.

Los otros son los niños y jóvenes como innovadores para el desarrollo del mañana; la interacción de los medios de comunicación y la cultura para construir y deconstruir la realidad de la migración; el cambio climático y las rutas laborales; la cooperación y la integración regional, y las nuevas tecnologías y la digitalización para mejorar la gestión de la migración y las vías migratorias regulares.

Las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia alertaron la semana pasada de una crisis humanitaria creciente en la región por el aumento de la migración inversa, con más de 14,000 personas retornadas desde México y Estados Unidos en lo que va de 2025, frente a una caída del 97 % en el tránsito hacia el norte por la selva del Darién.

Según un informe conjunto elaborado con apoyo de la ONU y presentado en Bogotá, los retornos forzados obedecen principalmente a cambios en la política migratoria de Estados Unidos (46 %), la imposibilidad de ingresar al país (49 %), la falta de recursos para continuar el viaje (34 %) y la violencia sufrida en el tránsito (27 %).