Colombia pierde proyecto climático para campesinos por recortes fiscales de Donald Trump

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar un “pocket rescission” por un valor total de 4.900 millones de dólares tendrá repercusiones directas en Colombia. Entre los programas que perderán financiación se encuentra una iniciativa de microseguros climáticos destinada a pequeños agricultores y microempresas en el país, cuyo valor alcanzaba los 650.000 dólares, según informó la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham.

El proyecto estaba diseñado para ofrecer un respaldo económico a productores rurales y emprendedores que enfrentan los efectos de fenómenos extremos como sequías e inundaciones. A través de mecanismos de cobertura, buscaba fortalecer la resiliencia de estas poblaciones vulnerables y garantizar su recuperación económica después de emergencias climáticas.

La medida de la Casa Blanca, que revive un instrumento fiscal sin uso en más de cinco décadas, afecta principalmente los fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Departamento de Estado y diversas contribuciones a organismos internacionales.

De manera general, los mayores recortes corresponden a 3.200 millones de dólares en asistencia para el desarrollo, que históricamente han servido para financiar programas de lucha contra la pobreza y fortalecimiento institucional en distintos países.

Otros rubros incluyen 322 millones de dólares en promoción de la democracia, 521 millones en aportes a organismos multilaterales como la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 393 millones para operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas y 445 millones en cooperación en seguridad internacional.

La Casa Blanca ha defendido la decisión al afirmar que los recursos eliminados se destinaban a programas contrarios a las prioridades nacionales y a la visión de “América First”.

En el caso de Colombia, el impacto de estas medidas sería especialmente visible en las zonas rurales, donde la vulnerabilidad frente al cambio climático se combina con otros factores como la presencia de grupos armados ilegales.