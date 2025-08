Colombia la “sacó barata” por medidas de Trump: así reaccionan los gremios a 10% de aranceles

En un escenario global de creciente volatilidad comercial, donde Estados Unidos ha implementado nuevas medidas arancelarias que impactan a diversas naciones, Colombia emerge con una posición que, si bien no es la ideal, es comparativamente ventajosa con respecto a otros países.

A pesar de la incertidumbre y la confusión inicial, se ha confirmado que Colombia mantendrá un arancel del 10 % para sus productos que ingresan al mercado estadounidense, una tarifa vigente desde el 2 de abril pasado.

Esta situación ha generado un cauto optimismo entre los gremios exportadores del país, quienes ven tanto oportunidades competitivas como desafíos significativos, incluyendo el riesgo de triangulación.

Germán Bahamón gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, enfatiza la necesidad de prudencia ante la situación actual. "Nosotros no queremos en este momento ni lamentarnos ni hacer un llamado a la victoria porque hay una distorsión en el mercado," declaró Germán Bahamón.

Su principal preocupación radica en la distorsión del mercado, especialmente considerando que Estados Unidos es el principal socio de Colombia para el café, absorbiendo el 40% de la producción colombiana. La ventaja comparativa es innegable en el corto plazo. Mientras Colombia mantiene su arancel del 10%, países como Brasil, el mayor productor mundial de café, enfrentan actualmente un arancel del 50% para sus exportaciones a EEUU, en medio de un proceso de negociación.

"Eso diría que tenemos una ventaja competitiva," señaló Bahamón. Sin embargo, esta ventaja trae consigo retos inherentes. El gerente de la Federación de Cafeteros advierte sobre la dificultad de redirigir de la noche a la mañana el café destinado a clientes europeos hacia el mercado estadounidense y, más críticamente, qué sucederá cuando Brasil eventualmente logre una tarifa arancelaria similar a la de Colombia.



La visión de los exportadores

Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), también se refirió a la confirmación del 10 % de arancel, aunque reconoció la confusión inicial debido a una redacción "no muy afortunada" de la orden ejecutiva, que en un principio se interpretó como un aumento al 20 %. A pesar de la confirmación del 10 %, Díaz expresó una satisfacción agridulce: "Quedamos satisfechos. ¿Cómo estarán las cosas en el mundo que quedamos satisfechos con una dan cuando deberíamos tener 0%?".

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos debería garantizar un 0% de arancel, lo que, según Díaz, "muy seguramente va a ser objeto de negociación".



AmCham Colombia

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), ha ofrecido un análisis detallado de la situación. Para Lacouture, el hecho de que Colombia haya mantenido su arancel del 10 % "debe demostrar que la relación comercial entre los dos países, no lo de ahora, pero de vieja datas o más de 200 años, tiene unas bases sólidas".

No obstante, enfatizó que Colombia "no podemos quedarnos quietos, que hay que continuar en ese proceso de negociación, continuar en el proceso de trabajar en esos temas pendientes que hacen ruido dentro de la relación comercial". Lacouture destacó que, si bien el 10 % no es el ideal 0%, es el "menor valor de porcentaje para las exportaciones a Estados Unidos" comparado con otros países, lo que resulta en un "impacto limitado" para el 82.7 % de la canasta exportadora colombiana.

Un estudio de AmCham desde 2018 reveló que Colombia tiene 144 productos con ventaja comparativa frente a China en el mercado estadounidense, de los cuales 39 han crecido un 23 % mientras China decrece un 9 % en esos mismos productos. Estos incluyen productos minerales, agrícolas, plásticos, químicos, de la industria alimentaria, textiles y confecciones. Para aprovechar esta ventana de oportunidad, Lacouture subraya la necesidad de agilidad en la búsqueda de nuevos compradores y una promoción "proactiva y agresiva" por parte de ProColombia.

