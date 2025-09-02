Publicidad

Trump da primer resultado de despliegue militar en Caribe: atacaron barco "que vino desde Venezuela"

Trump da primer resultado de despliegue militar en Caribe: atacaron barco "que vino desde Venezuela"

Trump anunció un despligue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Buques de Estados Unidos en Venezuela
Buques de Estados Unidos en Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 02:41 p. m.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes que su país disparó a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.

Donald Trump_AFP.jpg
Donald Trump
Foto: AFP

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo el presidente a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y "estas provienen de Venezuela" .

En desarrollo...

