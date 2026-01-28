Niña de seis años murió tras ser arrastrada por creciente en zona rural de Tuluá, Valle

Luego de una intensa búsqueda por parte de los organismos de socorro en el río Frazadas, en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, fue hallado el cuerpo sin vida de una menor de edad que había sido arrastrada por una avenida torrencial registrada en las últimas horas.

Las autoridades confirmaron que la menor se encontraba junto a sus abuelos y su hermana cuando la creciente súbita los sorprendió. Aunque los adultos lograron salir del afluente con algunas lesiones, la niña, de 6 años, fue arrastrada por la fuerza del agua.

“Se trata de una menor de 6 años que cayó al río Frazadas, en la parte rural del municipio de Tuluá, en la zona de media montaña, desde este martes hacia las 6:30 p. m. Desde ese momento se activó el protocolo de búsqueda y hoy miércoles, a las 4:00 p. m., el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá logró ubicar el cuerpo, el cual fue trasladado a Medicina Legal”, dijo Edwin Triana, coordinador de Gestión del Riesgo de Tuluá.

En este momento, las autoridades brindan acompañamiento a los familiares de la menor, especialmente con los trámites ante Medicina Legal, con el fin de que el cuerpo sea entregado lo más pronto posible.



“La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo está realizando el acompañamiento psicosocial a la familia y adelantando los trámites correspondientes al auxilio funerario, teniendo en cuenta que se trata de una familia de escasos recursos”, manifestó Triana.

Tras conocerse el hecho, personal de diferentes entidades activó el protocolo de búsqueda y atención de emergencias a lo largo de la ribera del río Frazadas, ubicado en la zona rural del municipio de Tuluá.