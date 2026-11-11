Nuevo ataque con explosivos sobre la vía Panamericana obliga a niños a confinarse en su colegio

Un nuevo ataque con explosivos se registró alrededor del mediodía de este miércoles sobre la vía Panamericana en norte del departamento del Cauca. Disidentes de las Farc atacaron con drones el peaje del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, generando caos en medio de la comunidad.

Esta nueva alteración al orden público obligó a los estudiantes y profesores de una escuela en la vereda Cachimbal a refugiarse en los salones de clase, para evitar resultar afectados por los explosivos y las ráfagas de fusil.

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“Nos informan unos docentes que se quedaron atrapados en una escuelita que queda ahí contigua y hay dos docentes, cuatro niños y cuatro padres de familia que se encuentran ahí atrapados y que en medio del fuego cruzado”, señaló a Blu Radio el personero de Santander de Quilichao, Felipe Castillo.

Este sería el segundo ataque con explosivos contra este peaje en la última semana. La fuerza pública ya se encuentra en la zona realizando un despliegue militar para recuperar el orden y normalizar el tránsito en la vía Panamericana.