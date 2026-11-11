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Recuperación del hospital de Roldanillo, Valle, durará 10 meses: presidente De La Espriella

Durante esta jornada de hizo la entrega oficial de viviendas completamente nuevas a tres familias damnificadas en este municipio.

Ayudas a damnificados en Roldanillo, Valle.
Gobernación del Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo en la mañana de este miércoles en Roldanillo, haciendo entrega de nuevas ayudas para la comunidad afectada por el terremoto del 10 de agosto en este municipio del norte del Valle del Cauca.

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En primer lugar, el presidente anunció una inversión para la recuperación del hospital San Antonio de Roldanillo que resultó afectado en un 80% durante esta emergencia. Este proceso duraría 10 meses.

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"Hemos previsto la inversión total de 12.725 millones de pesos para la recuperación del hospital y lo mejor, ya se giraron de esa plata 5.800 millones. Vamos a renovar el bloque de hospitalización, las instalaciones eléctricas, los sistemas de ventilación, las redes de gases medicinales y las áreas de atención de adultos, pediatría y obstetricia", indicó el mandatario.

El presidente De La Espriella también anunció que cerca de 4.600 millones de pesos serán destinados para subsidiar a pequeños y medianos empresarios afectados por el terremoto ahí en Roldanillo, además del respaldo para la demolición de edificaciones afectadas.

"En el tema de demoliciones, o los inmuebles que requieren demolición vamos aquí solamente, en Roldanillo, a intervenir 450 inmuebles de acuerdo a los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes. Y estamos trabajando para recuperar los ingresos de las familias, el Fondo Milagro avanza en la entrega de 920 subsidios a pequeños y medianos empresarios, mientras que se abrió una convocatoria de apoyo al pago de nómina por más de 36 mil millones de pesos", añadió.

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Durante esta jornada de hizo la entrega oficial de viviendas completamente nuevas a tres familias damnificadas en este municipio, las beneficiarias fueron Angie Natalia Ruiz, la señora Neleida de Jesús Garzón y Rosa Amelia Castillo López.

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"Primero entregamos una casa que es una casa digna, linda para personas que lo necesitaban y que con el terremoto la perdieron, pero también estamos viendo cómo recuperar la magia de Roldanillo, todas sus fachadas, sus calles y volver a tener ese orgullo y que vengan los visitantes y puedan ver toda esa arquitectura, todas esas fachadas, toda esa historia de la cultura que es Roldanillo", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

El presidente De La Espriella además tuvo otro encuentro con los comerciantes del sector de la Calle Ocho de Roldanillo donde solo para esta zona del municipio destinará hasta 500 millones de pesos para apoyar a los negocios afectados por el terremoto.

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