Nuevo daño en tubería afecta suministro de agua en el 70 % de Buenaventura

Tan solo una semana después del restablecimiento completo del suministro de agua en Buenaventura, nuevamente la tubería de 39 pulgadas, que generó días de completo desabastecimiento, tuvo otro fallo.

Se identificó una fuga a la altura del kilómetro 23, de la vía Córdoba - San Cipriano, en zona rural, en un sector conocido como el Boquerón. Según las autoridades, este daño se identificó a tiempo, para no repetir la situación de hace tres semanas, sin embargo, hoy el 70% distrito nuevamente se queda sin agua mientras atienden la situación.

Este daño se suma a la alerta naranja que se declaró esta semana, por el bajo nivel del río Escalerete, que es el que abastece al distrito.

"Con los monitoreos que permanentemente hacemos, hemos detectado que tenemos el río hoy en 1,29 metros, lo cual inmediatamente nos genera una alerta naranja para las condiciones. Si disminuye la prestación, ya empezamos a implementar nuestra plan de contingencia, que para esta situación, define empezar a sectorizar el servicio", señaló Javier Herrera, coordinador encargado de Acueducto y Alcantarillado de la sociedad de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Buenaventura.



Mientras se adelantan las reparaciones, que se espera se superen hoy mismo, el agua se abastecerá con carrotanques en diferentes sectores del distrito.