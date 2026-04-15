Ofrecen 5 millones de recompensa para capturar motoladrones del sur de Cali

La comunidad del barrio Valle del Lili en el sur de Cali, permanece atemorizanda por el incremento de hurtos en las vías del sector, esto después de la reciente publicación de un video en las redes sociales un video, que evidencia el momento exacto en el que los ocupantes de un vehículo particular son intimidados por dos hombres armados, quienes les arrebatan sus objetos de valor, y después escapan junto a otros dos sujetos.

Lo que más desconcierto genera entre los ciudadanos es que este caso ocurrió en un punto muy cercano a la estación de Policía de El Caney, y a la clínica de la Policía del sur de la ciudad, por lo que constantemente se hacen patrullajes en el sector.

"También puede generarla alerta de ¿cuáles son los horarios muertos en los que la delincuencia está actuando? Estos casos que deben ser atendidos en tiempo real, pues es una urgencia. Son formas de prevención, también de investigación e inteligencia que tiene que articularse, pero sobre todo el entender que esta es una dinámica repetitiva. Aproximadamente más del 95% de las cámaras que tiene esta comuna, alrededor de esos 26 barrios, están obsoletas", aseguró Anthony Parra, edil de la comuna 17.

Ante lo sucedido, las autoridades dispusieron una bolsa de recompensa para localizar a los cuatro responsables de este hurto, por lo que solicitan la colaboración de la ciudadanía con el suministro de información.



"Destinado un fondo de hasta 5 millones de pesos de recompensa por información que nos permita dar captura y judicialización a estos sujetos. Queremos incentivarlos porque gracias a la información que nos ha dado la ciudadanía hemos podido ejecutar 114 millones del fondo de recompensa", indicó Natalia Zuluaga, subsecretaria de seguridad de Cali.

Desde el concejo de Cali señalan que es urgente la actualización de tecnología para la Policía así como el incremento de sus capacidades, para identificar a quienes estén atracando a la comunidad en este sector y en toda la ciudad.

"Se ha vuelto una constante que los antisociales, los motoladrones, cogen partes de Cali para atracar a diario. Si sabemos que sucede, ¿por qué las autoridades no hacen inteligencia? Es la pregunta que nos hacemos todos. Está fallando la seguridad en Cali totalmente.

Robos disparados, asesinatos ya superando los 320 homicidios en Cali. No vamos a solucionar este grave problema que afronta Cali", indicó el concejal Roberto Ortiz.

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Por su parte, el concejal Juan Felipe Murgueitio señaló que es crucial la denuncia ciudadana para poder lograr una efectividad por parte de la Fuerza Pública: "Teniendo primero un subregistro gigantesco, la gente no pone denuncias cuando la roban, y segundo, todo ese cóctel de violencia arremetiendo contra la ciudad, contra la uerza pública y la institucionalidad, pues le da para pensar a los bandidos que pueden salir a actuar, a hacer lo que quieran en plena luz del día", añadió.