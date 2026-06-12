Ofrecen recompensa de 100 millones por encapuchado que lanzó papa bomba contra vehículo en Univalle

En la tarde de este viernes en el centro de Cali, se realizó una reunión de seguridad presidida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para presentar el plan de seguridad que se implementará en la ciudad de cara a la próxima jornada electoral. En ese mismo encuentro, también se discutió el tema de los más recientes disturbios ocurridos hace dos días en inmediaciones de la Universidad de Valle, donde resultaron lesionadas una mujer y una menor de edad.

Tras rechazar lo ocurrido, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció el ofrecimiento de una recompensa, para lograr la captura del encapuchado que tiró un elemento explosivo desde el interior de la universidad, el cual afectó el vehículo particular en el que se movilizaban las víctimas.

"Estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos por información que nos permita capturar al terrorista que salió de la Universidad del Valle y le tiró una 'papa bomba' a un vehículo con una niña de tres años adentro. Ese tipo de comportamiento no es aceptable. Ese tipo de comportamiento no es una protesta, es terrorismo. Por eso ofrecemos 100 millones de pesos", señaló el mandatario caleño.

Hay que señalar que en un comunicado, la Universidad del Valle aclaró que las personas responsables de lo ocurrido, y quienes lanzaron las 'papas bomba', no serían estudiantes sino personas ajenas a la institución, postura que ha generado polémica, respecto al libre ingreso al plantel.



"Si dicen que no son estudiantes ¿por qué entonces unas personas que no pertenecen a la universidad, generan este tipo de acciones de terrorismo y se refugian dentro de la universidad? y desde la sede de la universidad atacan a la fuerza pública y atacan a la comunidad caleña. Esa es una pregunta para los directivos de la Universidad", indicó el secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés.

Por otra parte, el Consejo Académico de la Universidad del Valle exhortó a los estudiantes de los campus Meléndez y San Fernando de la institución en Cali, a regresar a clases para culminar el semestre académico, después que el pasado 2 de junio, una asamblea estudiantil decidió declarar un paro académico, para apoyar la campaña de Iván Cepeda.