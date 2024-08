Padre de Joel Canaval, estudiante que murió por bala perdida en Cali: "Pedimos justicia"

La familia de Joel Canaval Castañeda el estudiante universitario sigue investigando las causas de su muerte por una bala perdida, cuando estaba con otros jóvenes en un vehículo particular, a la altura del barrio El Ingenio, en el sur de Cali.

El padre de la víctima, cuenta que pasaron por un centro comercial sin problema, pero justo segundos después escucharon un intercambio de disparos y fue en ese momento se dieron los lamentables hechos.

“Cuando la motocicleta se hace frente a nuestro carro escuchamos dos disparos muy cerca, por lo que les dije a todos que se agacharan. En ese momento mi hijo menor me dijo que estaba sangrando, por lo que me tiro hacia donde él para ver en dónde tenía la herida, le levanté la camisa y no le vi nada. Pero cuando regreso a mi silla y veo a Joel, lo observo con los ojos cerrados en su silla frente al timón. La bala lo había impactado en la parte de atrás de la cabeza”, dijo el padre Joe.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de la ciudad, la muerte habría ocurrido cuando se presentó un presunto hurto. Por su parte su familia pide justicia y la colaboración de la ciudadanía y las autoridades para saber de dónde provino el disparo.

Arzobispo de Cali pide que se entreguen asesinos de un hombre al interior de una iglesia

Desde Turín, Italia, donde se encuentra participando del XIII Encuentro Internacional de los equipos de Nuestra Señora, el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez manifestó su preocupación por la inseguridad que azota a la ciudad.

Esto, luego del atentado sicarial registrado en la noche del lunes, al interior de la parroquia Juan Pablo II, en el barrio Valle del Lili.

Mientras se rezaba el santo Rosario y a minutos de iniciar la Eucaristía, fue asesinado Erasmo Trujillo, un ex policía con antecedentes judiciales, por pertenecer a una banda dedicada al narcotráfico denominada los Maleteros, que enviaba drogas al exterior desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el año 2016.

El líder de la iglesia católica en Cali, señaló que el ataque perpetrado en el interior del templo no solo se afecta a la víctima del atentado, sino a la comunidad en general, que considera la iglesia como un lugar seguro.