Personal de la salud en Sevilla, Zarzal y Buenaventura, protestan exigiendo el pago de sus salarios

La crisis en el sistema de salud tiene a los trabajadores de los hospitales del norte del Valle del Cauca al borde del cese de actividades, por el retraso en el pago de sus salarios, debido a las deudas de las EPS, principalmente Emssanar y Nueva EPS.

Por ejemplo, a los hospitales de Sevilla y Zarzal, estas dos entidades están debiendo casi 30.000 millones de pesos a cada uno, situación que hace insostenible la continuación de la prestación del servicio.

"Es muy triste saber que están sin el pago de su salario hace dos y tres meses, sin su prima, y aún así tienen que llegar a trabajar. Lo que dicen los gerentes es que hasta que Emssanar no pague, no habrá salarios. Hoy se hacen plantones y asambleas permanentes informativas en el municipio de Zarzal, pero si esta tarde no recibimos ninguna respuesta de la Superintendencia, decidiremos si se cierran las puertas de consulta externa", dijo el presidente de la seccional Valle del Cauca, del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, Rodolfo Borja.

Esta problemática no solo se está presentando en el norte del Valle del Cauca, en Buenaventura, por ejemplo, nuevamente los trabajadores del hospital Luis Ablanque de la Plata salieron a las calles del distrito a protestar por la falta de pago, la atención está limitada únicamente a urgencias vitales, desde hace más de tres semanas



"En este momento nos adeudan dos meses, vamos para tres. Prima, retroactivos y otro tipo de situaciones financieras que no nos han pagado. Los médicos del hospital estamos en esta situación, todos. A la comunidad como tal, le hemos expresado, que no les estamos negando la atención para nadie, pero frente a la situación que estamos presentando hoy, esto es un modo de protesta", indicó Freddy Caicedo, médico del hospital Luis Ablanque de la Plata.

Estas manifestaciones se suman a la velatón realizada durante la noche del jueves en el parque principal del municipio de Sevilla, donde trabajadores del Hospital Centenario exigían a la EPS Emssanar ponerse al día con sus deudas.

"Hace dos o tres meses vemos en el servicio de urgencias falta de insumos, falta de medicamentos básicos para una atención. Los proveedores han empezado a negar la entrega de insumos. Nosotros como trabajadores empezamos a sentir la angustia y el dolor de no responder por nuestras familias", señaló una de las trabajadoras.

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La crisis de salud sigue complicándose con el paso de tiempo en el Valle del Cauca, si hoy no se tiene respuesta, los trabajadores en el norte del departamento se tomarían las vías de hecho la próxima semana.