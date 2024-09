Personero de Tuluá denuncia abandono tras atentado: 'Me siento desprotegido y solo'

Luego del atentado sicarial del cual fue víctima Óscar Alejandro García Trujillo, personero de Tuluá , en una zona rural de la vía que comunica a este municipio con el corregimiento de La Marina, el funcionario del Ministerio Público se pronunció e hizo graves denuncias.

García solicitó de manera inmediata garantías para proteger su vida, tras varias amenazas que ha recibido en su contra. Aseguró que no se ha implementado un esquema robusto de seguridad por parte de las autoridades competentes.

"Quiero denunciar que no he tenido acompañamiento de la Policía Nacional, estoy desprotegido. Por tanto, hago responsables a las autoridades policiales por cualquier situación que me pueda suceder, ya que no he recibido el apoyo necesario en este lamentable caso. Solicito al Gobierno departamental velar por mi seguridad porque me siento desprotegido y solo", manifestó el personero.

El atentado ocurrió en la noche de este viernes, cuando hombres armados intentaron acabar con su vida. Durante el ataque, su escolta se enfrentó a tiros con los sicarios, lo que evitó el asesinato de García.

Publicidad

"Las autoridades de Tuluá me están dando la espalda cuando más las necesito. Por eso hago esta denuncia pública, especialmente dirigida al comandante de la Policía del Valle, a las autoridades de Tuluá y del municipio. Ustedes son los responsables de lo que me pueda suceder de ahora en adelante, porque no tengo garantías de seguridad", expresó García.

A través de un comunicado, la Personería denunció que la Policía Municipal desarmó a su escolta, asignado por la Unidad Nacional de Protección, además de negarse a trasladar al funcionario a un lugar seguro. Debido a estos hechos, la Alcaldía de Tuluá convocó a un consejo extraordinario de seguridad para tomar decisiones en las próximas horas.