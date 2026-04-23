Pista donde murió patinador caleño no tenía botiquín de primeros auxilios

En Cali avanzan las investigaciones para esclarecer la muerte del joven patinador Juan David Ruiz, quien el pasado martes sufrió un accidente mientras practicaba en el Patinódromo Mundialista 'Luz Mery Tristán', y al no recibir oportunamente los primeros auxilios, perdió la vida.

Por dos días consecutivos, diferentes entidades como las secretarías de Deporte y Salud, los Bomberos y la Liga Vallecaucana de Patinaje, han llegado al escenario deportivo para reunirse con los padres de familia y verificar las condiciones de seguridad y de atención básica con las que se cuentan, para evitar más incidentes como el de Juan David.

En medio de esos recorridos, Raúl Eduardo León, presidente de la Liga, reconoció que actualmente el patinódrono no cuenta con un equipo adecuado para atender este tipo de asistencias.

"Nosotros como Liga no tenemos responsabilidad de abrir y cerrar el escenario, eso no es función de nosotros. Cuando nuestro paramédico activó el protocolo, obviamente teníamos falencia de unos insumos, que la verdad uno nunca sabe cuándo se van a utilizar, se utilizan muy rara vez. Eso sí es preocupante porque la verdad nosotros, la Liga no cuenta con un recurso económico importante, ya le dije al alcalde que necesitamos un recurso por medio de la Secretaría de Salud para tener ese botiquín, porque la verdad sí es muy importante. En cuanto a los RCE, pues la verdad es ley, pero yo no sé si a nivel Valle o a nivel Colombia, todos los escenarios de esta magnitud los tengan", señaló León.



Por su parte, el alcalde de Cali Alejandro Eder, confirmó que junto a los organismos de socorro investigarán las demoras en la respuesta por parte de los servicios de emergencia para atender este caso, especialmente teniendo en cuenta la denuncia de los padres de familia que aseguraron no haber recibido respuestas de ambulancias, y el obstáculo para el ingreso de los bomberos.

"Es que los organismos de emergencia no llegaron sino hasta 40 minutos después de haber sido llamados. Vamos a validar eso para ver qué fue lo que ocurrió. Lo segundo es buscar otros mecanismos porque también hay quejas de los padres, que nos decían que el paramédico que estaba aquí, no tenía los instrumentos o el equipo médico necesario para atender una emergencia de este tipo. Eso también entrará en revisión para ver qué medidas correctivas se deben tomar.", indicó Eder.

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, también ordenó el inicio de una investigación disciplinaria, para identificar a los responsables del escenario deportivo que no permitieron un acceso rápido a los bomberos para atender al menor.

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"Para identificar o individualizar al posible responsable de una falta disciplinaria, con el fin de esclarecer los hechos que rodearon el trágico fallecimiento del joven patinador. Nuestro propósito establecer con total caridad, la circunstancias en las que ocurrió este lamentable suceso. Por ello hemos activado nuestra competencia disciplinaria para garantizar que la ciudadanía recibe respuestas claras, oportunas y transparente sobre lo sucedido", dijo el personero.

En las visitas adelantadas al patinódromo también se acordó capacitar en primeros auxilios a varios padres de familia, para que servicios conviertan en un apoyo en este tipo de casos y así se pueda garantizar la vida de los deportistas.