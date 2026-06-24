Proceso de paz con 'Shottas' y 'Espartanos' en Buenaventura podría acabarse el 7 de agosto

En el distrito de Buenaventura hay incertidumbre y expectativa sobre lo que sucederá con el proceso de paz que el actual Gobierno Nacional está adelantando con las bandas criminales 'Shottas' y 'Espartanos', una vez se posesione como presidente Abelardo de la Espriella.

Cabe recordar que este diálogo socio jurídico nació con el propósito de frenar las acciones violentas en el puerto, principalmente el número de homicidios como consecuencia de la guerra entre estas bandas, situaciones que podrían fortalecerse si este proceso se suspende.

El delegado del Gobierno nacional para el proceso de paz en Buenaventura, Fabio Cardozo, señaló que es muy probable que la negociación llegue a su fin a partir del 7 de agosto: "La mesa el Gobierno puede desmontarla, por supuesto, y es muy probable que lo haga si nos atenemos a sus manifestaciones. Pero hay que tener en cuenta que el proceso de paz que está en marcha en Buenaventura ha contribuido con la reducción de las violencias. Sería equivocado, creo yo, renunciar a él o simplemente echarlo por la borda.", señaló Cardozo.

El representante del Gobierno nacional reiteró que este proceso de paz ha permitido disminuir los índices de muertes violentas en Buenaventura, y que se estaría incluso planteando la posibilidad de ponerle fin a estas bandas criminales.



"Estamos nosotros conversando en el espacio de diálogo sobre un eventual proceso de desmonte, inicialmente parcial y gradual de una de las bandas. Y con la otra, apenas estamos entablando una conversación al respecto. Es decir, por primera vez estamos hablando con los grupos ese lenguaje, porque hasta ahora el ejercicio había descansado sobre la base de acuerdos de desescalamiento de la violencia en Buenaventura", indicó el delegado.

Cardozo fue enfático al señalar que el proceso de paz en Buenaventura dependerá al 100% de la voluntad del siguiente Gobierno nacional. En cuanto a la inclusión de los máximos cabecillas de Shottas y espartanos al diálogo, explicó que esto solo se lograría una vez ellos sea extraditados a Colombia.