Continúa el 'güireo' en Cali, peligrosa práctica en la que jóvenes se atacan con machetes

El 'güireo' es una problemática social que se ha extendido por varias zonas de Cali, especialmente en el oriente de la ciudad. Este fenómeno consiste en enfrentamientos callejeros entre grupos de jóvenes, que a menudo incluyen el uso de armas blancas como machetes y objetos contundentes como piedras. Estos actos violentos, que en muchos casos involucran también a niños y mujeres, se han convertido en un disturbio recurrente en sectores vulnerables de la ciudad.

El más reciente caso de 'güireo' ocurrió en el barrio Mojica I, en la comuna 15 de Cali. En plena vía pública, habitantes del sector captaron en video cómo varios jóvenes, niños y mujeres se atacaban entre sí con piedras y machetes. La escena se compartió rápidamente en redes sociales, mostrando una vez más la gravedad de esta situación.

Una vez más, jóvenes, niños y varias mujeres se enfrentaron en las calles del oriente de Cali, en el más reciente episodio de ‘güireo’. El hecho ocurrió en el barrio Mojica I, donde los participantes, la mayoría de estos menores, se atacan con piedras y machetes. #VocesySonidos pic.twitter.com/4wUznLjWRK — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 14, 2024

Los residentes de la zona señalaron que este tipo de violencia se ha vuelto habitual en barrios del Distrito de Aguablanca, a pesar de las respuestas de la Policía y las autoridades. Aseguran que el problema no está relacionado con disputas territoriales, sino con la falta de oportunidades y la exclusión social que enfrentan los jóvenes en estas áreas.

“Uno observa la situación, pero ¿qué más puede hacer? Estamos cansados de ver lo mismo todos los días. Esto no tiene que ver con territorio, tiene que ver con inclusión. La mayoría de estos jóvenes no tienen nada que hacer, vienen de otros barrios a enfrentarse acá, es como su manera de desahogarse”, explicó un líder comunitario de Mojica, quien prefirió no ser identificado por razones de seguridad.

Para hacer frente a este problema, meses atrás las autoridades de Cali, en conjunto con el sector privado, lanzaron la estrategia "En La Buena". Este programa busca ofrecer oportunidades educativas y laborales a los jóvenes del oriente y la ladera de la ciudad, con el fin de alejarlos de la violencia y darles una mayor ocupación de su tiempo libre.

Sin embargo, los residentes insisten en la necesidad de fortalecer estas iniciativas para evitar que el 'güireo' siga siendo parte del día a día en sus barrios.