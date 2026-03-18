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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Revelan detalles del asesinato en Cali de reconocido musico de salsa: fue integrante del Grupo Niche

Revelan detalles del asesinato en Cali de reconocido musico de salsa: fue integrante del Grupo Niche

Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. El musico era considerado una figura clave en la percusión salsera del país.

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