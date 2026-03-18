Revelan detalles del asesinato en Cali de reconocido musico de salsa: fue integrante del Grupo Niche

La comunidad salsera del Valle del Cauca está de luto tras el asesinato de Luder 'Junior' Quiñónez, reconocido timbalero que marcó una trayectoria de más de tres décadas en la música colombiana. El hecho ocurrió en el barrio Bretaña, en el centro de Cali, donde, según información preliminar, el músico fue interceptado por hombres armados cuando se disponía a abordar su camioneta.

Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. Quiñónez era considerado una figura clave en la percusión salsera del país.

Tomado de redes sociales.

Fue integrante de la banda del cantante Willy García en su etapa como solista y participó en agrupaciones emblemáticas como Grupo Niche y Son de Cali. Su trayectoria también incluyó colaboraciones con orquestas internacionales como Los Hermanos Lebrón y La Suprema Corte, consolidándose como uno de los percusionistas más respetados del género.

Sobre las causas del ataque, el general Herbert Luguiy Benavídez, comandante de la Policía de Cali, informó que se dio en medio de un intento de robo y que: “Se pudo establecer que el artista se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por sujetos armados, presentándose un intercambio de disparos que le habría ocasionado lesiones con arma de fuego”.



Willy García y Luder Quiñ Tomado de Instagram.

La muerte del músico ha generado múltiples reacciones en el sector artístico. A través de sus redes sociales, Willy García lamentó la pérdida y lo describió como un “hermano de vida”, recordando los años en los que compartieron escenario y construyeron su carrera “hombro a hombro”.

"Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de 30 años de trayectoria artística", afirmó el equipo de García.

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Directores musicales y colegas han resaltado no solo su talento, sino también su calidad humana y su aporte a la identidad musical de Cali.