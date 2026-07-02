Revolcón en el gabinete del alcalde de Cali, Alejandro Eder, en la recta final de su administración

En la recta final de su administración, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitó la renuncia protocolaria a todos los integrantes de su gabinete como parte de un proceso de reorganización del equipo de Gobierno.

En un comunicado, la Alcaldía explicó que la decisión se tomó tras escuchar a distintos sectores de la ciudad. Como parte de esta reorganización, fueron anunciados cambios en siete dependencias. Una de ellas es la Secretaría de Bienestar Social, que durante diez meses estuvo a cargo de Johana Caicedo y que ahora será asumida por Nigeria Rentería.

"Yo me voy feliz, me siento orgullosa, porque no hay mejor termómetro que la gente en la calle te pueda decir. Yo entiendo que hay unos liderazgos que están politizados, está bien, pero el 99 % de la población de Cali con la que hemos trabajado se siente feliz de que hayamos impulsado una estrategia como Trenzando Bienestar, que fortaleció a mujeres, personas cuidadoras y personas con discapacidad para fortalecer su liderazgo", dijo Johana Caicedo, exsecretaria de Bienestar Social.

Otro de los cambios en el gabinete municipal se registra en la Secretaría de Participación Ciudadana. De ese cargo sale Maritza Aponzá y, en su reemplazo, fue designada Juanita Cataño, exdiputada del Valle del Cauca y quien se desempeñaba como asesora de despacho del alcalde Alejandro Eder.



"Este cargo para el cual el alcalde ha tenido en consideración mi nombre y me ha designado me honra, y es un voto de su confianza, pero, sobre todo, por el trabajo que se ha venido realizando junto a los caleños. Es un reflejo de lo que hemos venido construyendo. Esta es una secretaría muy importante porque es la secretaría que está en la calle, ya que es el puente entre la administración y la ciudadanía", expresó Cataño.

Los cambios también se extendieron a otras dependencias. En Planeación, sale Diego Giraldo y el cargo será asumido por Vanessa López; en la Secretaría de Cultura, Leydi Higidio fue reemplazada por Julián Arteaga; en Infraestructura, Luz Adriana Vásquez dejó el cargo y fue designado Daniel Montoya; en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Nigeria Rentería dio paso a Víctor Barrera; mientras que, en la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU), María Alexandra Pacheco fue relevada por Mauricio Bonilla.