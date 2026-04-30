Rumba en Cali este fin de semana será hasta la 1:00 de la madrugada

Este fin de semana, el horario de la rumba en la capital vallecaucana tendrá una modificación en el marco de la Maratón de Cali, debido a que las zonas donde se realizará el recorrido y sus alrededores deben prepararse para la jornada deportiva.

La reducción del horario fue ordenada por la Alcaldía Distrital, razón por la cual discotecas, bares y estancos deberán cerrar al mismo tiempo.

"Desde el viernes 1 de mayo inicia la apertura con cierre de actividades a la 1:00 de la mañana del sábado. Retomamos actividades a las 10:00 de la mañana y nuevamente se cerrará el domingo a la 1:00 de la mañana. Vale destacar que son dos actividades el día sábado: la Carrera de los Niños y la 4.2K, y el día domingo se llevarán a cabo la 15K y la tan anhelada maratón de nuestra ciudad de Cali", dijo Jorge Moren, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades indicaron que esta medida solo aplicará durante este fin de semana y que, una vez finalice la maratón, el horario de la rumba regresará a la normalidad.



"Es un evento estratégico para la ciudad y por eso requiere algunos ajustes en movilidad y, especialmente, en materia de orden público para brindar toda la tranquilidad. Por eso queremos recordarles a los caleños que el compromiso es de todos y esperamos que nos ajustemos a este horario para dar la mejor impresión a quienes llegan durante esta jornada y se lleven lo mejor de nosotros como ciudadanos", manifestó el funcionario público.

Esta medida busca garantizar la seguridad de los más de 20.000 corredores que participarán en la competencia, además de facilitar las labores de limpieza y adecuación de la ciudad para el evento.