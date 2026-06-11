Secretaría de Salud toma medidas en zona gastronómica del sur de Cali por proliferación de ratas

Una denuncia ciudadana encendió las alarmas en uno de los sectores gastronómicos más concurridos de Cali, en la calle novena, sur de la ciudad, luego de que habitantes reportaran la presencia de varias ratas en inmediaciones de reconocidos restaurantes.

Ante esta problemática, la Secretaría de Salud realizó en las últimas horas una visita de inspección con el objetivo de verificar las condiciones sanitarias del lugar y adoptar medidas inmediatas para controlar la situación.

Durante la jornada, el subsecretario de Salud, Carlos Pinzón, sostuvo un encuentro con los propietarios de los establecimientos gastronómicos, con quienes acordó la implementación de acciones urgentes.

"Durante la visita técnica se evidenció que la proliferación de estos focos está asociada, en gran medida, al inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos. Por esta razón, el equipo de Salud Ambiental adelantó labores de intervención y aplicó medidas de contención mediante el uso de cebos rodenticidas autorizados, siguiendo los protocolos establecidos para el control de vectores" dijo Pinzón.



El funcionario también anunció que se llevará a cabo un seguimiento semanal para verificar que las prácticas de manipulación de alimentos se este desarrollando de la mejor manera. En caso de evidenciar incumplimientos, las autoridades procederán a aplicar las sanciones correspondientes.