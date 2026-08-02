Secuestran a Milton César Mesa, director de Los Bacanes del Sur, en el Cauca

Las autoridades adelantan un operativo para dar con el paradero de Milton César Mesa Ortega, fundador, director y acordeonista de la agrupación Los Bacanes del Sur, quien fue secuestrado por hombres armados cuando se movilizaba por una vía del departamento del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró en la carretera que comunica a Popayán con El Tambo, exactamente en la vereda Cajete. Allí, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el artista y, tras obligarlo a descender, se lo llevaron hacia el municipio de El Tambo. Durante la acción también fueron hurtadas tres camionetas.

Tras conocerse el secuestro, unidades del Ejército y de la Policía desplegaron un operativo en la zona con el fin de establecer el paradero del músico y capturar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el hecho a un grupo armado ilegal ni han entregado información sobre el estado de salud de la víctima.

La noticia generó preocupación entre el gremio artístico y los seguidores de la agrupación, quienes a través de redes sociales han expresado mensajes de solidaridad con la familia de Milton César Mesa y han pedido su pronta liberación.



Los Bacanes del Sur es una de las agrupaciones más reconocidas de la música popular y norteña del suroccidente colombiano. Bajo la dirección de Milton César Mesa, el grupo ha desarrollado una trayectoria de más de dos décadas, consolidándose con presentaciones en diferentes regiones del país y en escenarios internacionales.

Este nuevo caso ocurre en medio de la compleja situación de seguridad que atraviesa el departamento del Cauca, donde continúan registrándose acciones de grupos armados ilegales que afectan a la población civil y a quienes transitan por las vías de la región.

