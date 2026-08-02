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Secuestran a Milton César Mesa, director de Los Bacanes del Sur, en el Cauca

Los hechos se presentaron en la carretera que comunica a Popayán con El Tambo, entre los sectores de Río Hondo y El Charco. Allí, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el artista.

Investigan secuestro del reconocido músico Milton César Mesa en el departamento del Cauca
Tomada de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

Las autoridades adelantan un operativo para dar con el paradero de Milton César Mesa Ortega, fundador, director y acordeonista de la agrupación Los Bacanes del Sur, quien fue secuestrado por hombres armados cuando se movilizaba por una vía del departamento del Cauca.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró en la carretera que comunica a Popayán con El Tambo, exactamente en la vereda Cajete. Allí, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el artista y, tras obligarlo a descender, se lo llevaron hacia el municipio de El Tambo. Durante la acción también fueron hurtadas tres camionetas.

Tras conocerse el secuestro, unidades del Ejército y de la Policía desplegaron un operativo en la zona con el fin de establecer el paradero del músico y capturar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el hecho a un grupo armado ilegal ni han entregado información sobre el estado de salud de la víctima.

La noticia generó preocupación entre el gremio artístico y los seguidores de la agrupación, quienes a través de redes sociales han expresado mensajes de solidaridad con la familia de Milton César Mesa y han pedido su pronta liberación.

Los Bacanes del Sur es una de las agrupaciones más reconocidas de la música popular y norteña del suroccidente colombiano. Bajo la dirección de Milton César Mesa, el grupo ha desarrollado una trayectoria de más de dos décadas, consolidándose con presentaciones en diferentes regiones del país y en escenarios internacionales.

Este nuevo caso ocurre en medio de la compleja situación de seguridad que atraviesa el departamento del Cauca, donde continúan registrándose acciones de grupos armados ilegales que afectan a la población civil y a quienes transitan por las vías de la región.

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