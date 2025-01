Seis resguardos indígenas en Nariño alertan con posible paro el 13 de febrero

En Nariño al menos seis resguardos indígenas expresaron su inconformidad por las “promesas incumplidas” por parte del Gobierno nacional en torno a los programas que, según dicen, no se han cumplido para ninguna de estas comunidades y, ante situación, mencionaron la posibilidad de convocar a un paro el 13 de febrero si no hay acción real del Estado: “No más promesas, no más mesas de trabajo, queremos que el Gobierno nacional cumpla con los programas que prometieron desde hace décadas”, dijeron.

José Castillo, gobernador del resguardo de Consaca y delegado de las autoridades indígenas, en diálogo con Blu Radio, mencionó que al menos 20.000 indígenas de los resguardos de Tangua, Mocondino, Sucumbios, Consaca y Aponte se cansaron de “escuchar las promesas del Estado colombiano” y quieren que antes del 13 de febrero se cumpla con los subsidios del adulto mayor, proyectos productivos y obras de infraestructura porque desde hace décadas no han tenido ninguna respuesta del estado colombiano.

"Para estas comunidades indígenas de los municipios de Nariño, la promesa de cambio y mejorar la calidad de vida ha resultado ser una desilusión devastadora (…) Queremos que haya igualdad porque en otros pueblos indígenas el Gobierno nacional si está entregando las ayudas y aquí no se ven reflejados ninguna de las ayudas”, dijo Castillo, vocero de los seis resguardos de la comunidad de los pastos, que exigen un trato igual al que el Estado colombiano da a otros pueblos aborígenes del país.

De acuerdo con Castillo, desde hace años el Gobierno nacional viene trabajando en mesas técnicas con los resguardos y, hasta la fecha, no se ha cumplido nada de lo hablado en estas reuniones.

“El Gobierno nacional ya está al tanto de esta situación y está en manos del presidente Petro que nos cumpla, que nos escuche y que se haga realidad los compromisos”, manifestó Castillo.

Dicen, además, que la reforma rural Integral es prácticamente inexistente porque hay problemas de titulación de tierras y los proyectos productivos que se han anunciado solo llegaron a un sector de la comunidad de los pastos y a los seis resguardos antes mencionados nunca se los tuvo en cuenta.