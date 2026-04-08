Siete estaciones del MIO fueron vandalizadas durante marcha de estudiantes de Univalle

Varias estaciones del sistema de transporte masivo MIO de Cali resultaron afectadas y fueron vandalizadas en la noche de este miércoles, en el marco de la denominada 'Marcha de las Antorchas', una movilización convocada por estudiantes de la Universidad del Valle, quienes exigen a los directivos de la institución más inversión para la mejora de la infraestructura de las sedes universitarias.

La protesta generó graves afectaciones a la movilidad en el sur de Cali, la cual estuvo por varias horas congestionada en diferentes vías principales, debido a la movilización se realizó un cierre sobre la calle 5ta, desde el campus Meléndez de la Universidad, hasta la sede de San Fernando.

A esta hora se registra una marcha de estudiantes de la Universidad del Valle en la calle 5ta, desde el campus de Meléndez hasta la sede de San Fernando, exigiendo inversión al mejoramiento de la infraestructura de las diferentes sedes de la institución. #VocesySonidos pic.twitter.com/KwNXSbMQrV — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 9, 2026

Las estaciones afectadas fueron El Lido, Refugio, Caldas, Capri, Meléndez, Buitrera y Tequendama, siendo esta última la más afectada de todas. A estos lugares ingresaron personas encapuchadas, quienes provocaron daños en vidrios y el resto de la infraestructura, además de pintar múltiples grafitis.

El daño a estas estaciones afectará a aproximadamente 50.000 usuarios del MIO, que diariamente utilizan este corredor, pues estarán cerradas temporalmente mientras avanzan las reparaciones de los daños.