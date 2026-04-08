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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Siete estaciones del MIO fueron vandalizadas durante marcha de estudiantes de Univalle

Siete estaciones del MIO fueron vandalizadas durante marcha de estudiantes de Univalle

El daño a estas estaciones afectará a aproximadamente 50.000 usuarios del MIO, que diariamente utilizan este servicio de transporte público.

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