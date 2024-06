"Vamos a tener el batallón de Alta Montaña": gobernadora tras atentado en Robles de Jamundí, Valle

Una vez registrado el atentado violento con un carro bomba en el corregimiento de Robles, en el municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, desde las autoridades insistieron en la importancia de contar con el Batallón de Alta Montaña en esa zona del departamento.

En ese sentido, también se hizo un llamado al Gobierno nacional para que brinde más apoyo al Ejército Nacional con más horas de vuelo a la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad de las comunidades en el territorio.

"Todo esto se hace por la presión que estamos ejerciendo para poder lograr tener el control en la zona rural de Jamundí, y con esto lo que quieren es generar zozobra, y vamos a tener el batallón de Alta Montaña en Villacolombia, eso ya lo tenemos decidido y estamos en ese proceso, aquí seguimos trabajando por la seguridad y ese es nuestro propósito", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Igualmente, confirmaron que están a la espera de la llegada de 200 soldados del Batallón Pichincha de Cali, para reforzar el pie de fuerza en zona rural, no obstante, se solicitó de manera inmediata al presidente, Gustavo Petro, apoyar todas las tareas necesarias que se implementan en Jamundí.

Publicidad

"No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan bajo el yugo del miedo, no podemos permitir que Jamundí esté en una guerra sin sentido, hoy más que nunca necesitamos unir nuestras voces, para pedir ayuda urgente al presidente Gustavo Petro, para que de manera decida nos permita ser municipios Zomac, necesitamos de todo su apoyo para garantizar que Jamundí, no solo sobreviva, sino que prospere", señaló Paola Castillo, alcaldesa del municipio.

El corregimiento de Robles este año ha sido atacado dos veces, mientras que corregimientos como Villacolombia, Potrerito, Ampudia, La Liberia, La Estrella, San Vicente, y San Antonio la mayoría de ellos ubicados en la parte alta de Jamundí están en un riesgo inminente por la presencia de las disidencias de las Farc.