Tres disidentes fueron abatidos durante enfrentamientos en zona rural de San Pedro, Valle

Por varias horas, fuertes combates se registraron en en zona rural de San Pedro, Valle del Cauca, entre el Ejército y la estructura "Yair Bermúdez" de las disidencias de las Farc, dejando como resultado tres integrantes de este frente abatidos ,entre los cuales se encuentra alias Jefrey, tercer cabecilla.

En el lugar de los hechos fue incautado abundante material de guerra e intendencia los cuales, al parecer, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

“En desarrollo de operaciones militares ofensivas, fueron abatidos tres presuntos integrantes del GAO-r Estructura 57 y otra persona fue capturada", dijo el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional

Por otro lado, en el municipio de Jamundí, Valle, fue capturado uno de los cabecilla de las finanzas de la "Jaime Martínez", durante esta captura también se registraron fuertes combates en el corregimiento de San Antonio zona rural de este municipio.