Un año después del crimen de Luis Araujo, indígenas denuncian impunidad y falta de capturas

Un enérgico reclamo por la falta de resultados y el temor de que el asesinato del coordinador de la asociación Camawari, Luis Aurelio Araujo, quede en la impunidad hicieron autoridades indígenas de diez resguardos y familiares del líder indígena, quienes alzaron su voz ante las nulas capturas un año después de su crimen.

La desconfianza es total y se podía ver en sus rostros. Por eso, solo piden que la Fiscalía agilice las investigaciones que permitan establecer los móviles y los responsables materiales e intelectuales de este atroz crimen.

El asesinato del coordinador de Camawari, Luis Aurelio Araujo, se produjo el 3 de junio de 2025, cuando el líder indígena, junto a sus dos escoltas, fue interceptado en zona rural del municipio de Ricaurte, en Nariño, por varios hombres armados que, sin mediar palabra, les dispararon en varias oportunidades y posteriormente incineraron el vehículo en el que se transportaban Araujo y los dos integrantes de su esquema de seguridad de la UNP.

Esneirder García, coordinador de Camawari, aseguró que un año después nadie dice ni hace nada y que lo peor es que las autoridades guardan silencio sobre este asesinato, dijo el líder indígena.



Durante la celebración de la homilía que se realizó en el municipio de Ricaurte, tras cumplirse un año del crimen, el coordinador de Camawari, García, afirmó con voz entrecortada: “Rechazamos de manera contundente cualquier acto de violencia que atente contra la autonomía de nuestros pueblos, la vida, la dignidad y nuestra cultura ancestral”.

García dijo que matar a un líder social es intentar silenciar una voz, borrar una historia y quebrar un territorio, pero que jamás podrán callar a toda una comunidad que sigue esperando respuestas de la Fiscalía General de la Nación, aseguró el coordinador de Camawari.

“El pueblo Awá no puede seguir contando muertos. La violencia no es el camino y la vida se respeta”, manifestó García, quien afirmó que las autoridades indígenas estudian la posibilidad de elevar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Cristian Nastacuás, concejal del municipio de Ricaurte, en el piedemonte costero nariñense, fue más allá y aseguró que la llamada paz total territorial no ha sido positiva para la región porque los homicidios continúan y de esto nadie habla por temor a los grupos armados ilegales.

Las mujeres del piedemonte costero nariñense y las gobernadoras de los resguardos indígenas de la comunidad Awá dicen que sigue intacto el dolor profundo y la indignación porque afirman que el asesinato del líder indígena no solo fue una pérdida irreparable para su comunidad, sino que dejó una herida abierta para todo el departamento.

Las autoridades indígenas emitieron un comunicado para pedir que la Fiscalía acelere las investigaciones.