Vendedores ambulantes denunciaron millonarios cobros para trabajar en el Estadio Pascual Guerrero

Una nueva polémica se registró en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, luego de las protestas adelantadas por vendedores ambulantes en la previa del partido entre América de Cali y Tigre por la Copa Sudamericana.

La manifestación fue protagonizada por integrantes de la Asociación Nacional Sindical de Vendedores Ambulantes de los Escenarios Públicos (ASVENESPUBLIC), quienes denunciaron presuntas restricciones para ingresar y trabajar durante el encuentro deportivo. Además, aseguraron que les estarían cobrando más de 17 millones de pesos para poder vender durante los partidos.

"Tuvimos un plantón en el estadio y en la Secretaría del Deporte porque nosotros venimos acá a trabajar con las comidas y todo eso, y la orden de América y del señor Don Tulio es que nosotros no vamos, que llamemos al Secretario de Deporte para que nos deje entrar. Esa es la contestación que nos da la logística. Esperamos que nos ayuden ustedes. Ahí tenemos los productos, tenemos cuatro lechonas que se consumen dentro del estadio, tenemos las comidas, las hamburguesas, los perros calientes, el maní, las crispetas; toda esa gente está con toda esta comida acá afuera", dijo Álvaro Muñoz, presidente del sindicato.

Los vendedores aseguraron que las pérdidas superarían los 18 millones de pesos y que la situación afectó a más de 250 trabajadores informales que dependen de las ventas en el escenario deportivo. Frente a la situación, América de Cali emitió un comunicado oficial en el que aseguró que el club no ha restringido ni limitado los espacios actualmente utilizados por el operador dentro del estadio.



Además, explicó que los recientes cambios corresponden a procesos de formalización tributaria y facturación legal exigidos para cualquier actividad comercial en Colombia.

"El Club actuó siempre con disposición al trabajo conjunto con dicha Asociación, buscando construir soluciones de manera articulada. Sin embargo, pese a actas de compromiso debidamente firmadas, continuaron presentándose incumplimientos previamente advertidos, motivo por el cual se propuso una mesa de trabajo con acompañamiento de la Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali, administradora del escenario. La programación de este espacio se encuentra pendiente de coordinación entre las partes", dice el comunicado.

Según América de Cali, durante los últimos años se han realizado reuniones con ASVENESPUBLIC para mejorar la calidad y oferta de productos dentro del estadio, además de cumplir los lineamientos establecidos por la Dimayor y la Conmebol.

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El club también reiteró su disposición al diálogo y aseguró que continuará trabajando para garantizar mejores condiciones de servicio y comodidad para los asistentes al Pascual Guerrero.