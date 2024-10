A los golpes terminaron dos concejales en Sabana de Torres, Santander; tendrían sanciones

En horas de la tarde de este viernes, 18 de octubre, en plena instalación de las sesiones extraordinarias, los concejales Julio Donado y Sergio Barrera, del municipio de Sabana de Torres, Santander, protagonizaron un bochornoso incidente en la corporación municipal al agredirse físicamente.

Según respuesta de varias personas presentes en el lugar todo inició porque todos los concejales tienen un chat privado donde normalmente se realizan mensajes subidos de tono a tal punto que el concejal Sergio Barrera, en modo burla, le había enviado un mensaje a su colega Donado “en 8 días le tienen conyugal” refiriéndose a la condena del concejal por peculado por apropiación, capturado por presunto porte ilegal de armas en Puerto Wilches y quien estaría involucrado en la venta de chance ilegal en ese municipio.

Dos concejales de Sabana de Torres, Santander, se fueron a los puños tras instalación de un período de sesiones extraordinarias. Las agresiones se dieron por comentarios agresivos entre Julio Donado y Sergio Barrera. Podría haber sanciones. #VocesySonidos pic.twitter.com/PWi1YRIhGm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 19, 2024

En ese sentido el fallo del juez por el proceso judicial ratificó “condena de 8 años y medio de prisión no excarcelable por peculado por apropiación”, debido a que cobró y recibió auxilios de transporte que se reconocen a los concejales que residan en el sector rural.

Sin embargo, Donado ha vivido en la cabecera municipal de Sabana de Torres y no logró demostrar su supuesta residencia fuera del perímetro urbano. A lo que Julio Donado le contestó con un video donde aparece sosteniendo un extintor y haciendo la simulación que apagaba fuego en la curul de Sergio Barrera.

No es la primera vez que el concejal Donado tiene altercados, pues el pasado 5 de agosto, en sesión plenaria del Cabildo de Sabana de Torres, discutió con el presidente consejo Jhon Morante, lo increpó y le dijo: "Usted no es tan íntegro como lo dice ser". Todo porque el concejal Jhon Morante no entregó una información solicitada por el cabildante, Julio Donado

El presidente de la entidad en su momento manifestó tener las cuentas del Concejo Municipal en regla y que no esconde nada como lo afirma el concejal Julio Donado, a lo que Donado contestó: “Podemos durar todo el día y yo sé que van a querer decir que yo soy un bandido. Sí, pero lo digo de frente, yo no me le oculto a nadie”, dijo ante sus colegas y las personas que seguían la transmisión por redes sociales.

En esta ocasión, los ataques en el chat privado de los cabildantes terminaron durante la inauguración de las sesiones y cuando sonaban los himnos el concejal Julio Donado impidió el acceso al recinto del Concejo al cabildante Sergio Barrera Sepúlveda.

Fue así como en la entrada terminaron a puños y patadas los dos concejales del municipio de Sabana de Torres, Santander, varias personas como se observa en el video tuvieron que separarlos y, frente a este hecho bochornoso, la mesa directiva de la corporación informó que podría haber sanciones por el comportamiento de los concejales