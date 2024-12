Alcalde de Bucaramanga tras fallo: "Si quieren tumbar a un alcalde les nace un presidente"

En un acto político se convirtió la rendición de cuentas que realizó frente al Palacio de Justicia el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez . El mandatario, a quien el Tribunal Administrativo de Santander le anuló la elección por doble militancia hace dos días, arremetió contra los sectores de izquierda del país y el propio presidente Petro.

"Nunca había vista a la clase politiquera y a la izquierda juntas para tumbar a un Gobierno. A mí me puso aquí más de 90.000 personas. A mí no me eligió Petro, ni la izquierda y ni los politiqueros, a mí me eligió el pueblo y me puso Dios quien es el que pone y quita reyes. Por lo tanto, vamos a estar aquí hasta que Dios lo determine", dijo el mandatario.

Antes de terminar su discurso soltó una polémica frase que ya es catalogada como una presunta participación en política como lo hizo en su momento Rodolfo Hernández cuando fue destituido por la Procuraduría como alcalde de Bucaramanga: "Y si querían tumbar un alcalde les nace un presidente de la República para los próximos años y me tendrán que aguantar ahora hablando y luchando por Colombia", afirmó Jaime Andrés Beltrán.

Sí a la izquierda y los líderes de la primera línea en Bucaramanga les incomoda verme trabajando duro por mi ciudad, pues me tendrán que aguantar ahora hablando y luchando por Colombia entera 🇨🇴.



Estoy orgulloso de ser el alcalde elegido por la democracia. pic.twitter.com/vwqlXWkOX6 — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) December 15, 2024

Diferentes sectores políticos de Santander han manifestado desde hace varios meses que el alcalde de Bucaramanga "está en campaña política pasándola con dineros públicos", tras la demanda en su contra por doble militancia.

El concejal Carlos Parra, del partido Verde, aseguró que "hay millonarios gastos en eventos, tarimas, sonidos, logística para un alcalde que pareciera estar en campaña política".

En la más reciente encuesta de percepción ciudadana realizada por Bucaramanga Cómo Vamos los resultados no son alentadores para Jaime Andrés Beltrán en imagen, ejecución de presupuesto y lucha contra la corrupción.

Publicidad

El 45 % de los consultados dicen tiene una imagen favorable del alcalde, mientras que el 55 % afirmó que era regular, mala y que no lo conoce. En el tema corrupción un 89 % de ciudadanos consultado señalaron que sigue igual o empeoró. Solo el 11 % dijo que ha mejorado. Sobre la gestión del alcalde de Bucaramanga un 11% de los consultados manifestó que eran buenas y un 89 % entre regular y mala.