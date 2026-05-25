Alcaldía anuncia intervención de "huecos mortales" en vías de Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga anunció el inicio de un ambicioso plan de recuperación de la malla vial con el que busca intervenir vías que, según el Distrito, llevaban más de 40 años sin recibir mantenimiento.

El proyecto contempla una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para pavimentar huecos considerados “trampas mortales” por conductores y motociclistas, además de mejorar la señalización en importantes corredores viales de la ciudad.

El alcalde Cristian Portilla aseguró que las obras se ejecutarán en diferentes barrios y comunas, con jornadas de trabajo tanto de día como de noche para acelerar la recuperación de las calles.

“Son más de 20 mil millones de pesos que la ciudad va a recibir recuperando vías que hace más de 40 años no se intervenían. Vamos a tapar huecos en sectores donde nunca se habían realizado trabajos con el fin de recuperar la malla vial en el tiempo que nos hemos programado”, señaló el mandatario.



El alcalde también pidió paciencia a la ciudadanía por las posibles afectaciones en movilidad mientras avanzan las obras.

La Alcaldía de Bucaramanga informó que comenzaron las obras de pavimentación de 30.000 mil metros cuadrados de malla vial. "Serán tapados huecos que han provocado accidentes y congestión", dijo el alcalde Cristian Portilla #MañanasBlu pic.twitter.com/IRPxLAF9j9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 25, 2026

“Queremos recuperar la malla vial y avanzar para que Bucaramanga vuelva a ser bonita otra vez”, añadió.

Uno de los puntos priorizados es la carrera 33, donde ya comenzaron trabajos de renovación de señalización vial en varias intersecciones.

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Según informó la Administración Municipal, las labores incluyen pintura y reforzamiento de marcas sobre la vía para mejorar la visibilidad y aumentar la seguridad tanto de conductores como de peatones que transitan diariamente por este corredor.

La Alcaldía destacó que una señalización clara puede ayudar a prevenir accidentes y reducir riesgos en puntos críticos de movilidad.

Las autoridades indicaron que el cronograma de intervenciones continuará en distintos sectores de Bucaramanga durante las próximas semanas, priorizando las vías con mayor deterioro y flujo vehicular.