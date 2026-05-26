Aprueban descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses de impuestos en Bucaramanga

El Concejo de Bucaramanga aprobó el Proyecto de Acuerdo No. 022 de 2026, con el que se establecen beneficios tributarios para los contribuyentes que tengan deudas pendientes con la Alcaldía de Bucaramanga al corte del 31 de diciembre de 2025.

La medida busca facilitar que miles de ciudadanos puedan ponerse al día en el pago de impuestos municipales mediante descuentos en sanciones e intereses moratorios, al tiempo que se fortalecen las finanzas del municipio y se promueve la cultura de pago.

El anuncio fue realizado por Francisco Gómez, secretario de Hacienda de Bucaramanga, quien destacó que este alivio representa una oportunidad para que los contribuyentes normalicen su situación fiscal en condiciones favorables.

“Hoy le damos una excelente noticia a Bucaramanga. Con la aprobación de este proyecto de acuerdo, miles de contribuyentes podrán acceder a importantes descuentos en sanciones e intereses, poniéndose al día con el municipio y contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad”, afirmó el funcionario.



De acuerdo con lo aprobado por el Concejo Municipal, los beneficios serán aplicados de la siguiente manera:

Reducción del 80 % en sanciones e intereses hasta el 31 de agosto de 2026, pagando el 100 % del capital adeudado y el 20 % restante correspondiente a sanciones e intereses.



Reducción del 70 % en sanciones e intereses hasta el 30 de septiembre de 2026, pagando el 100 % del capital adeudado y el 30 % restante de sanciones e intereses.

La Secretaría de Hacienda recordó que el beneficio aplica únicamente para obligaciones tributarias en mora con corte al 31 de diciembre de 2025.

Los ciudadanos interesados deberán acercarse a la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga para solicitar el estado de cuenta actualizado. Allí se reflejarán automáticamente los descuentos correspondientes, permitiendo realizar el pago a través de entidades bancarias autorizadas o mediante los canales virtuales habilitados por la Alcaldía.