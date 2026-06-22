Ataque sicarial en Los Patios dejó un muerto y un menor herido tras volcamiento de camioneta

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta. Un hombre murió y un menor de edad resultó herido en medio de un ataque sicarial ocurrido sobre el Anillo Vial Oriental, en cercanías de la estación de combustible de Chaparral.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se desplazaba en una camioneta Renault Oroch gris, en compañía de una mujer y un niño, cuando fue interceptada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta y abrieron fuego contra el vehículo.

En medio del ataque, el conductor recibió varios impactos de bala, perdió el control de la camioneta y terminó saliéndose de la vía hasta volcar a un costado de la carretera. La escena generó pánico entre quienes transitaban por el sector y obligó a la rápida reacción de la comunidad, que auxilió a los ocupantes del automotor mientras llegaban las autoridades y los organismos de socorro.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. En el hecho también resultó lesionado un menor de edad con pronóstico reservado.



Las autoridades avanzan en la inspección del lugar, la recolección de material probatorio y la verificación de cámaras de seguridad para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables de este nuevo episodio de violencia en el área metropolitana de Cúcuta.