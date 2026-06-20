Capturan en Girón a presunto integrante del ELN buscado por secuestro en Cúcuta

Las autoridades capturaron en el municipio de Girón a un hombre de 43 años señalado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que era requerido por la justicia colombiana por los delitos de secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado.

La detención fue realizada por unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante operativos de control desarrollados en el marco de la estrategia "Yo Creo en una Metropolitana Bonita y Segura".

Según informó la institución, el capturado tenía una orden judicial vigente emitida por una Fiscalía Especializada de Cúcuta y además figuraba con Circular Azul de Interpol, mecanismo de cooperación internacional utilizado para localizar e identificar personas vinculadas a investigaciones judiciales.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre sería presunto integrante del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN, estructura señalada por las autoridades de participar en actividades de extorsión y otras acciones delictivas en la región.



La Policía indicó que el procedimiento permitió materializar la captura de esta persona, quien era buscada por delitos considerados de alto impacto para la seguridad ciudadana.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que la articulación entre las capacidades investigativas, operativas y los mecanismos de cooperación internacional ha permitido ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita identificar y judicializar a integrantes de estructuras criminales que operan en Santander y otras regiones del país.