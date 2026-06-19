Demolerán sede de colegio en Girón por riesgo de colapso; estudiantes serán reubicados

La Alcaldía de Girón confirmó la demolición de la sede C de la Institución Educativa Aguada de Ceferino, ubicada en la vereda Carrizal, luego de que conceptos técnicos determinaran que la estructura presenta un avanzado estado de deterioro y riesgo de colapso.

Según informó la Administración Municipal, la decisión fue adoptada para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y dar paso a un proyecto de renovación que contempla la construcción de un megacolegio en el sector.

Mientras se gestionan los recursos para la nueva infraestructura, la Secretaría de Educación Municipal anunció la reubicación temporal de los más de 130 estudiantes matriculados en esta sede. Entre las alternativas planteadas se encuentran la Biblioteca Nuevo Girón y la Institución Educativa Facundo Navas Mantilla.

Las autoridades precisaron que el traslado se realizará una vez finalice el actual periodo de vacaciones escolares y aseguraron la continuidad de los programas de alimentación escolar y transporte para garantizar el acceso de los estudiantes a sus clases.



La medida ha generado preocupación entre algunos padres de familia, quienes consideran que el problema estructural fue advertido desde hace varios años y temen que la reubicación afecte la rutina académica de los menores.

“Hace exactamente tres años el colegio empezó con unas pequeñas grietas que se pusieron en conocimiento de las entidades y pasó el tiempo sin que se hiciera nada. Después llegaron unas obras en el sector y se presentó un desbancamiento de la institución. Muchos padres estamos preocupados porque económicamente nos afectaría pensar en transporte y acompañamiento para nuestros hijos”, manifestó Norexi Bonilla, madre de familia.

Ante la incertidumbre generada por el traslado, un grupo de padres realizó una protesta frente a la Procuraduría, entidad que convocó para el próximo 10 de julio una mesa de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades.

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Durante esa reunión se evaluarán posibles ajustes en la modalidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y se gestionará ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la reubicación temporal de algunos niños en el Centro de Desarrollo Infantil El Palenque.