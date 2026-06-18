Fuerte aguacero provoca inundaciones, apagones y emergencias en Bucaramanga y Girón

Una intensa jornada de lluvias dejó múltiples emergencias en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, donde se reportaron inundaciones, caída de árboles, cortes de energía, afectaciones viales y daños en viviendas tanto en zonas urbanas como rurales.

Uno de los sectores más afectados fue el barrio Santa Cruz, en Girón, donde varias calles quedaron inundadas tras el fuerte aguacero. Situaciones similares se registraron en el barrio Zapamanga, en Floridablanca, donde la acumulación de agua afectó la movilidad y estuvo acompañada por la suspensión del servicio de energía eléctrica.

En Floridablanca, habitantes de sectores como Cañaveral, La Cumbre, Lagos, Versalles y el Anillo Vial reportaron interrupciones en el suministro eléctrico durante varias horas, situación que también impactó a comerciantes de bares y gastrobares de Cañaveral, quienes vieron suspendidas sus actividades en plena transmisión del partido de la Selección Colombia.

Fuerte lluvia provocó emergencias en varios sectores de Bucaramanga y el área metropolitana. Se registró la caída de árboles, redes eléctricas y el represamiento de agua en vías de Girón. En la vereda Acapulco varias viviendas quedaron destechadas por un vendaval #MañanasBlu pic.twitter.com/bKg4a0Kfcs — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 18, 2026

La emergencia también generó complicaciones en importantes corredores viales. En varios tramos de la autopista entre Bucaramanga y Floridablanca se presentaron represamientos de agua, mientras que en el retorno de la vía Girón–Bucaramanga, antes del puente El Bueno, un vehículo quedó atrapado en medio de una inundación, generando preocupación entre los conductores.



Por otra parte, en la vereda Acapulco se reportó la caída de árboles sobre diferentes vías y sectores residenciales. Los habitantes denunciaron falta de energía, dificultades de movilidad y riesgos para peatones y conductores debido a los obstáculos dejados por el vendaval.

Tristeza entre los comerciantes de bares y gastrobares del reconocido sector Cañaveral en Floridablanca porque se les fue la luz en medio del partido de Colombia. La situación se registra tras un fuerte aguacero. #VocesySonidos pic.twitter.com/RjUOicJN9K — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 18, 2026

Las autoridades informaron que iniciaron un censo para establecer el número de familias afectadas por las lluvias y los fuertes vientos que golpearon la región en las últimas horas.

En zonas rurales se reportaron viviendas destechadas por la fuerza del viento, mientras que la vía que comunica con el municipio de Zapatoca resultó afectada por el desbordamiento de dos quebradas, situación que afecta la movilidad con Girón.

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La situación genera preocupación porque ocurre en medio de la crisis que atraviesa la Transversal del Carare, especialmente en la vereda Zarandas, donde una falla geológica ha ocasionado graves afectaciones sobre la infraestructura vial y mantiene en alerta a las autoridades por la inestabilidad del terreno.

Reportan inundaciones en varios sectores del área metropolitana de Bucaramanga por un fuerte aguacero. Este es el panorama en el barrio Santa Cruz de Girón. #VocesySonidos pic.twitter.com/bYvAm6DeKQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 18, 2026

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, explicó que el deslizamiento afecta directamente este importante corredor vial y que ya se encuentran articuladas todas las acciones de limpieza para restablecer la movilidad.

"Se presenta una afectación en este corredor vial por un movimiento en masa. Ya tenemos coordinadas las labores de limpieza con el consorcio responsable para recuperar de manera pronta y oportuna el tránsito", señaló el funcionario.

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Sánchez agregó que las lluvias también han generado afectaciones en vías terciarias de varios municipios, por lo que la Gobernación dispuso maquinaria amarilla para apoyar a las administraciones locales y evitar que las comunidades campesinas queden incomunicadas.

#TopBlu Deslizamiento de tierra obliga al cierre de la Troncal del Carare entre Landázuri y Vélez #VocesySonidos



https://t.co/2Gv48LwIfb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 18, 2026

Las emergencias ocurren en medio de las lluvias de junio que afecta a gran parte de Santander y que ha generado crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa en distintos municipios del departamento.

Los organismos de gestión del riesgo, cuerpos de socorro y empresas de servicios públicos continúan atendiendo las afectaciones y monitoreando los puntos críticos para evitar nuevas emergencias en el área metropolitana de Bucaramanga.