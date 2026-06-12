Siguen las lluvias en Antioquia: hay 26 municipios en alerta roja por deslizamientos

Siguen las lluvias y la alerta en Antioquia: hay 26 municipios en alerta roja por deslizamientos en el departamento. En emergencias recientes por las precipitaciones se registran cerca de 1.700 familias damnificadas en Turbo y Puerto Triunfo

Las fuertes lluvias de los últimos días mantienen en alerta roja por riesgo de deslizamientos a 26 municipios de Antioquia, informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran). La medida obedece a la saturación de los suelos y al aumento de la amenaza en zonas de ladera y alta pendiente.

Los municipios en alerta son Abejorral, Alejandría, Argelia, Belmira, Betania, Carolina del Príncipe, Concordia, Entre Ríos, Fredonia, Gómez Plata, La Pintada, Medellín, Montebello, El Peñol, San Carlos, San Roque, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo, Sonsón, Tarso, Támesis, Valparaíso, Venecia y Yolombó.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes, explicó que durante el fin de semana se registraron emergencias asociadas a inundaciones y movimientos en masa en varias subregiones.



El departamento también mantiene alerta naranja por inundaciones en Urabá. En Turbo, las lluvias han dejado cerca de 1.500 familias afectadas en cinco corregimientos y 28 veredas, mientras que en Puerto Triunfo se reportan 192 familias damnificadas en los sectores de Las Mercedes, Estación Cocorná y Tres Ranchos. En el corregimiento Santa Inés, de Andes, otras 51 familias resultaron afectadas.

Según el Dagran, las precipitaciones están asociadas al paso de ondas tropicales que favorecen la formación de lluvias y tormentas eléctricas sobre el territorio colombiano. Aunque Antioquia atraviesa una transición hacia una temporada de menos lluvias, las autoridades prevén precipitaciones intensas y localizadas durante esta semana, especialmente en el Valle de Aburrá y Urabá, por lo que mantienen activas las medidas de monitoreo y prevención.