Construcción de edificio en la sede Urabá de la UdeA tiene en disputa a Petro y Rendón

La cuenta de X del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el escenario perfecto para que se enfrascará en una nueva discusión con Andrés Julián Rendón, luego de que el mandatario pidiera que le expliquen, “por que el gobernador de Antioquia bloquea la universidad publica de Urabá”.

Lo que se ha podido conocer es que la disputa se da por la construcción de un edificio para el tema de salud en la Universidad de Antioquia, sede Urabá. Aunque la idea es promulgada por el Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia se ha opuesto ante el déficit del alma máter.

A pesar de la polémica la decisión no se ha tomado y en la última decisión no quedó nada en firme, un empate en la votación dejó viva cualquier opción y por ello se espera en los últimos días de mayo se logre determinar con exactitud si se hace o no la construcción.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró recientemente que la Administración Departamental solo tiene un voto en el Consejo Superior, por lo que pidió no entregar proyectos a la brava.



"Nosotros solo tenemos un voto de nueve, porque son nueve los consejeros. ¿Por qué no le pregunta al resto de los consejeros? Porque ese afán de él, de entregarle algo a Brabá y de cumplir con alguna cosa que no ha cumplido con nada solo al final de su gobierno", indicó el mandatario.

De momento, lo que se ha sabido de este nuevo encontronazo es que la Gobernación de Antioquia, al parecer, habría accedido a las mejoras en temas de salud para el Alma Máter en la subregión del Urabá, sin embargo, habría insistido que ya existe la infraestructura necesaria y que no sería pertinente realizar una nueva construcción.

Se espera que la próxima reunión del Consejo Superior permita tomar una determinación definitiva para saber si la edificación tendrá luz verde antes de que se acabe el mandato de Gustavo Petro o si por el contrario todo queda suspendido hasta nueva orden.