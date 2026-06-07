Muere ganadero en Córdoba tras ser arrastrado por una creciente súbita: se esperan más lluvias

Las fuertes lluvias que llegaron a la región Caribe por el paso de una nueva onda tropical cobraron este fin de semana su primera víctima fatal en el corregimiento El Guineo, jurisdicción de Canalete, Córdoba, donde una camioneta fue arrastrada con dos personas adentro; momentos en los que estos pensaban cruzar una corriente súbita en ese lugar.

De las víctimas, una perdió la vida y la otra alcanzó a ser rescatada por habitantes de la zona y organismos de socorro, quienes se encargaron de su traslado hacia un centro asistencial.

Precisamente, el fallecido era un conocido ganadero cordobés llamado Jaime Reyes y la persona que iba a su lado todavía no es identificada por las autoridades.

Desde la Gobernación de Córdoba hacen un llamado a reforzar las medidas de precaución ante las condiciones anómalas de variabilidad climática como las lluvias, vientos fuertes y las altas temperaturas.



La idea es que la comida no cruce ríos, caños, quebradas o zonas inundadas a pie, a caballo o en vehículo cuando el nivel del agua esté alto o haya llovido. “La fuerza de una corriente puede ser mucho mayor de lo que parece a simple vista”, escribieron.

También evitar acercarse a las orillas de ríos y ciénagas durante o después de lluvias intensas. “Debemos recordar que Córdoba tiene una condición especial porque sus sistemas hídricos están saturados debido a las inundaciones recientes”, dice en un comunicado.

En La Guajira

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Por otro lado, un fin de semana bajo agua han tenido que vivir los habitantes de 14 barrios en el municipio de Riohacha, en La Guajira, tras el paso de una onda tropical que provocó fuertes lluvias e inundaciones en su territorio.

El alcalde de esa población, Genaro Redondo, explicó que gracias a las tormentas eléctricas hubo un colapso de la infraestructura donde funcionaban los equipos de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales número 3, la principal en el servicio de alcantarillado sanitario, lo que hizo que tanto agua lluvia como servida ingresara a las viviendas de la comunidad.

Lluvias en Colombia. Foto: imagen de archivo, EFE.

“El equipo de Aqualia, al que la Alcaldía le hace seguimiento, trabaja de manera contiua para superar la emergencia, mientras las autoridades de Gestión del Riesgo, se encuentran reunidas constantemente para evaluar impactos y activar las acciones de evaluación y mitigación”, fueron sus palabras.

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El sector del barrio Aeropuerto y los que hacen parte de la llamada Comuna 3 son los puntos más afectados por las lluvias. En paralelo, la Alcaldía y la empresa Aqualia trabajan en un plan de contingencia que restablezca el sistema eléctrico del sitio y por ende el funcionamiento de la bomba.

Más lluvias

Las lluvias seguirán en la región Caribe debido a la interacción de una onda tropical en la parte occidental del mar Caribe y un sistema de baja presión en ese ambiente.

De acuerdo con los pronósticos del meteorólogo de Ideam, Mirovan Suerco, habrá precipitaciones en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, César, e inclusive en Atlántico y el occidente de La Guajira, donde al menos por este domingo y lunes festivo las temperaturas tendrán un máximo de 30 grados.

Esta sería la onda tropical #8 que realiza su paso por el país, mientras que las lluvias son una buena noticia para campesinos y compañías energéticas, pues de mantenerse serían un auxilio importante en sus planes de prepararse para el Superniño que podría registrarse en el segundo semestre del año.