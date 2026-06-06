Al menos 100 desplazadas en Linares, Nariño, por enfrentamiento entre grupos ilegales

La violencia en el departamento de Nariño continúa creciendo. Según denuncias conocidas por Blu Radio, cerca de 100 personas permanecen actualmente en el coliseo del casco urbano del municipio, a la espera de ayuda humanitaria y atención por parte de las autoridades.

De acuerdo con el denunciante, la crisis se originó por la presencia de actores armados en dos zonas del municipio, que se disputan el dominio del territorio.

Según informaron, en la parte alta, que limita con Samaniego, estarían presuntamente operando milicias del ELN, mientras que en la zona baja, cercana al río Guáitara, tendrían presencia disidencias de las Farc.

Los habitantes señalaron que estos grupos llegaron al territorio hace aproximadamente dos años y medio y que, en los últimos días, los enfrentamientos por el dominio de la zona se han intensificado, obligando a numerosas familias a abandonar sus viviendas.



Según las denuncias de la comunidad, más de 370 personas se han visto afectadas por esta situación y han tenido que desplazarse hacia el casco urbano de Linares en busca de protección.

Además, aseguran que esta es la primera vez que el municipio enfrenta un desplazamiento masivo provocado por la confrontación entre grupos armados ilegales, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales para que atiendan la emergencia humanitaria.

Por ahora, las familias desplazadas permanecen en el coliseo del municipio, a la espera de asistencia institucional, ayudas humanitarias y medidas que permitan garantizar su seguridad y un eventual retorno a sus territorios.