Santander estrena vuelo directo a Aruba y fortalece su conexión internacional

La conectividad aérea internacional de Santander continúa expandiéndose con la inauguración de una nueva ruta directa entre Bucaramanga y la isla de Aruba, una conexión que busca impulsar el turismo, los negocios, los servicios médicos y el intercambio comercial entre ambos destinos.

La nueva operación es realizada por la aerolínea Wingo y forma parte de la estrategia liderada por la Gobernación de Santander para ampliar las conexiones internacionales del departamento y fortalecer su competitividad como destino para visitantes e inversionistas.

Durante el acto inaugural, el gobernador encargado de Santander, Eduard Jesús Sánchez Ariza, destacó que esta nueva ruta representa un paso importante en el propósito de conectar la región con el mundo.

“Hoy se hace la apertura de esta importante línea que comunica a Santander con Aruba, una estrategia muy importante que adelanta el departamento para conectar a Santander con el mundo. Gracias a una empresa que ha creído en Santander, como Wingo, podemos tener la apertura de esta importante ruta internacional”, afirmó el mandatario.



Sánchez Ariza aseguró que la conexión directa tendrá un impacto positivo en diversos sectores económicos, especialmente en el turismo, los servicios médicos, el patrimonio cultural, el turismo de aventura y el crecimiento empresarial.

“Conectar los territorios con el mundo hace que se desarrollen todos los renglones de la economía. Esto va a generar un beneficio muy importante para Santander, que hoy se consolida como la cuarta economía del país”, agregó.

La nueva ruta también fue recibida con entusiasmo por los pasajeros del vuelo inaugural, quienes resaltaron las ventajas de viajar sin escalas y con menores tiempos de desplazamiento.

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Gabriela Almeida, una de las viajeras, señaló que la operación facilita los viajes al eliminar las largas esperas en aeropuertos. “Nos ayuda con todo eso de las filas y las escalas. Podemos volar más rápido y de forma directa. Me ha gustado bastante”, expresó.

Por su parte, Leonardo Angulo Gamboa destacó que el trayecto permite ahorrar tiempo y dinero. “Tenemos más tiempo para disfrutar y menos tiempo en registros y escalas. Además, el costo es más económico que viajar haciendo conexiones. Invitamos a todos los que quieran conocer la Isla Feliz a utilizar este trayecto Bucaramanga-Aruba”, manifestó.

Entre los pasajeros también estuvo Hernando Ardila Santos, quien recordó las dificultades que existían anteriormente para llegar a Aruba desde Santander.

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“Antes nos tocaba viajar a Bogotá y luego a Aruba. Ahora todo es mucho más fácil. Es una isla maravillosa, con playas espectaculares, y esta conexión nos acerca mucho más”, afirmó.

