Autoridades de Barrancabermeja investigan pasacalles que promueven justicia por mano propia

Las autoridades de Barrancabermeja iniciaron una investigación para determinar quién instaló dos pasacalles en la comuna 5, los cuales contenían un mensaje amenazante para los ladrones: “Atención ladrones (ya que la Policía no hace nada), no llamaremos a la Policía, nosotros arreglamos solos. No es una amenaza, es una advertencia”, se lee.

La alcaldía y la Policía del Magdalena Medio rechazaron estas acciones, especialmente en una zona donde la violencia, el microtráfico y los robos a mano armada son frecuentes. En ese sentido, la coronel Adriana Gisela Paz Fernández, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, destacó que han trabajado de manera articulada con la comunidad en actividades que ha permitido mejorar y brindar más seguridad en la comuna

“Hemos realizado un sin número de actividades con la comunidad como tienda segura, recorridos con patrullas, CAI, denuncias oportunas donde se ha evidenciado el trabajo articulado que ha llevado a la captura de 700 delincuentes, sólo en este sector”, indicó la comandante.

Tras estos hechos, la alcaldía enfatizó en la importancia de denunciar los delitos en lugar de tomar la justicia por mano propia. Por eso, Eduardo Ramírez, subsecretario de seguridad ciudadana, invitó a la comunidad a ser prudente y recordó que “el deseo de trabajar la justicia con mano propia nos hace ser también delincuentes”.

Además, se han implementado medidas como la marcación de motocicletas, que han permitido devolver muchas de ellas a sus propietarios, cuando son víctimas de robos.

La Policía y el Ejército, a través del Gaula, están reforzando la vigilancia y brindando apoyo a los comerciantes para que denuncien, cualquier hecho y evitar ser víctima de extorsión.

La coronel Adriana Gisela Paz, comandante de la Policía del Magdalena Medio, reafirmó su compromiso en el puerto petrolero: “No permitiremos que la intimidación y la violencia prevalezcan. Estamos aquí para protegerlos”, enfatizó.