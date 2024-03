Conductor intentó sobornar a agente de tránsito en Bucaramanga: “Tome $100.000 y se va a dormir"

Un nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo” se presentó en Bucaramanga cuando un conductor, quien estaría en estado de embriaguez, intentó sobornar a un agente de tránsito que le impuso un cepo porque se había parqueado en un andén.

En medio de un operativo de control vial realizado sobre la carrera 39 en el sector de Altos de Cabecera de Bucaramanga un hombre que estaría borracho le ofreció 100 pesos a un agente de tránsito que le había impuesto un comparendo por invadir el espacio público, de igual forma el hombre maltrató verbalmente al agente con la reiterada frase, “Usted no sabe quién soy yo, pendejo”, en un hecho que fue grabado en video por los agentes.

“Ocurrió esta noche sobre la carrera 39 en altos de Cabecera: "Quién soy yo, quién soy yo", ¿Les parece conocida esta frase? Y continuó su ofensiva verbal: "Por qué no recibe 100 mil pesos y se va a dormir mejor". Lo que no esperaba este ciudadano infractor de las normas de tránsito es que nuestro Agente no se dejaría provocar, no aceptaría su ofrecimiento ilegal y por el contrario, procedió a imponerle el comparendo respectivo”, explicó Carlos Bueno a través de cuenta de X.

El hombre finalmente deberá pagar la multa de tránsito por estar mal parqueado y puede ser acusado de intento de soborno a servidor público.

“Este es otro de los múltiples casos que debemos enfrentar por imponer el orden y restablecer la autoridad, sin importar el sector de la ciudad en que se presente. Los andenes son para los peatones y así lo haremos respetar y si tienen tanta plata para ofrecer y tapar sus faltas, que mejor utilicen ese dinero para pagar una o dos horas de parqueadero. Bucaramanga volverá a ser bonita y todos debemos estar empeñados en eso”. Agregó el director de tránsito de Bucaramanga.

