Controlan incendio forestal en zona del páramo de Virolín en Charalá, Santander

El incendio forestal que se registró durante la tarde y noche de este domingo en el corregimiento de Virolín, zona rural del municipio de Charalá, Santander, fue controlado y extinguido en su totalidad gracias al trabajo conjunto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Charalá y la comunidad del sector.

La emergencia movilizó a los organismos de socorro y a decenas de habitantes de la zona, quienes apoyaron las labores para contener el avance de las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras áreas de vegetación o afectara viviendas cercanas.

Después de varias horas de trabajo, los bomberos lograron apagar completamente el incendio y realizaron labores de verificación para descartar puntos calientes que pudieran provocar una reactivación de la emergencia.

Aunque las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños en viviendas, recordaron que las altas temperaturas y las condiciones secas que atraviesa gran parte del departamento incrementan el riesgo de incendios forestales, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención.



Entre las principales recomendaciones se encuentran no realizar quemas para la preparación de terrenos o eliminación de residuos vegetales, evitar arrojar colillas de cigarrillo o fósforos encendidos en zonas con cobertura vegetal, no dejar fogatas encendidas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las líneas de emergencia o al cuerpo de bomberos más cercano.

Los organismos de gestión del riesgo también invitaron a los habitantes de las zonas rurales a mantenerse atentos a cualquier señal de humo y a dar aviso oportuno, ya que una respuesta temprana es fundamental para evitar que las llamas se propaguen y ocasionen mayores afectaciones ambientales.

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Las autoridades reiteraron que, durante la influencia del fenómeno de El Niño y los periodos de bajas precipitaciones, la prevención y la colaboración de la comunidad son fundamentales para proteger los bosques, las fuentes hídricas y la fauna silvestre, además de reducir el riesgo para las poblaciones cercanas a las áreas afectadas.