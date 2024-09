Crearon red criminal para comprar votos: Fiscalía acusó al alcalde de Barrancabermeja

En una reciente audiencia de formulación de imputación, el Fiscal Anticorrupción número 74, doctor Joseph Berdugo, presentó cargos contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, junto con el concejal Ariel de Jesús Zambrano González y el hermano del alcalde, Maycol Brandon Vásquez Gómez. Los cargos están relacionados con presuntos delitos de corrupción electoral.

Durante la audiencia, el fiscal Berdugo formuló cargos contra los imputados delitos de concierto agravado, corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo y constreñimiento al elector.

“Los habitantes del barrio Villa María fueron coartados mediante el delito de constreñimiento al sufragante, puesto que fueron sometidos a presiones si no apoyaban al candidato, Jonathan Vásquez serían retirados del lote, y si no asistían a las reuniones o no conseguían listados, los sacarían del barrio”, afirmó el fiscal.

Los tres acusados enfrentan penas que oscilan entre 48 y 108 meses de prisión. El fiscal describió a los imputados como parte de "una organización criminal" que, según él, habían hecho un "pacto criminal" para cometer estos delitos.

Publicidad

A pesar de las imputaciones, ni el alcalde Jonathan Vásquez, ni el concejal Zambrano, ni el hermano del alcalde, Maycol Brandon Vásquez, han aceptado los cargos. La fiscalía general de la Nación también ha aceptado como víctima del presunto delito a la excandidata a la alcaldía, Claudia Patricia Andrade.

Los hechos que investiga la Dirección Especializada Anticorrupción de Fiscalía General de la Nación están relacionados con presuntos delitos electorales cometidos el 29 de octubre por la campaña de Jonathan Vásquez, quien resultó electo como alcalde de Barrancabermeja con 71.183 votos, que representaron el 55.95% de la votación total.

Publicidad

Una comisión especial del CTI de la Fiscalía, procedente de Bogotá, estuvo durante el mes de noviembre de 2023, después de las elecciones, en Barrancabermeja recopilando información, testimonios y videos donde se observa el presunto pago a ciudadanos por haber votado por el hoy alcalde Jonathan Vásquez.

En los videos se observa cómo personas con gorras de color naranja y camisetas con logos de un sol y un lápiz, los mismos símbolos que utilizó el Vásquez, con un sello ordenaban el ingreso de las personas que hacían filas en viviendas cercanas a los puestos de votación donde al parecer recibían el pago por el voto depositando a favor del candidato quien resultó ganando la Alcaldía de Barrancabermeja

El proceso judicial continuará para comenzar la etapa de juicio y se espera que surjan más detalles a medida que avance la investigación.