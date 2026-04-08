Precongreso de Derecho Procesal reunirá a 18 expertos en Bucaramanga este 9 de abril

La Cámara de Comercio de Bucaramanga será escenario este jueves 9 de abril de un encuentro académico que busca acercar el derecho a las regiones. Se trata del Precongreso de Derecho Procesal, un evento que reunirá a 18 expertos de la región para debatir sobre los principales retos de la justicia en Colombia.

La jornada, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, es organizada por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y tendrá entrada gratuita, lo que ha generado gran interés entre estudiantes, abogados y profesionales del sector, con más de 600 inscritos.

Según explicó Johnny Batalla, director de capítulos regionales del instituto, el objetivo es descentralizar el conocimiento jurídico. “La idea es llevar ese saber que muchas veces está concentrado en Bogotá a las regiones, para que los estudiantes y profesionales tengan acceso directo a quienes están construyendo el derecho procesal en el país”, señaló.

Durante el evento se abordarán temas en distintas áreas como derecho procesal penal, laboral, administrativo y arbitraje, incluyendo discusiones sobre nuevas tendencias y reformas. Entre ellas, Batalla destacó la necesidad de analizar no solo las normas, sino también la forma en que se toman las decisiones judiciales.



“Hoy se habla de sesgos, de prejuicios y de cómo influyen factores humanos en los jueces. Eso también debe discutirse si queremos una justicia más justa. Mi ponencia tiene que ver con el impacto de la piel negra en el sistema penal. Es decir, el derecho se tiene que abrir a otras disciplinas como la psicología cognitiva, la psicología del testimonio la antropología y la sociología porque el juez es humano”, indicó.

Por su parte, el abogado Fabián Díaz, vicepresidente del capítulo Santander del instituto, calificó el encuentro como “un evento de lujo y sin precedentes en la región”. Agregó que el propósito es abrir espacios de discusión sobre temas actuales y de impacto para el sistema judicial.

Díaz participará con una ponencia sobre nulidades en procesos arbitrales, un tema que ha generado debate jurídico. “Existe una discusión sobre si en ciertos casos se pueden presentar nulidades en el arbitraje. Vamos a plantear una postura que propone que sí es posible, bajo una interpretación del Código General del Proceso y el Estatuto Arbitral”, explicó.

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El evento también servirá como plataforma para impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje, que ha venido creciendo en Santander. En este contexto, se anunciará la creación de la Red Juvenil Santandereana de Arbitraje, integrada por estudiantes de distintas universidades de la región.