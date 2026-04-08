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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Precongreso de Derecho Procesal reunirá a 18 expertos en Bucaramanga este 9 de abril

Precongreso de Derecho Procesal reunirá a 18 expertos en Bucaramanga este 9 de abril

El evento se realizará en la Cámara de Comercio de Bucaramanga entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

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