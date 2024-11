En Bucaramanga niños con discapacidad están sin terapias por trámites de Coosalud

Tres semanas completan sin terapias de neurodesarrollo 30 niños con diferentes discapacidades en Bucaramanga y quienes reciben servicios médicos en la EPS Coosalud porque según denuncian las madres de los pequeños, la entidad no tiene convenio con la IPS.

María Angélica Aguilar, madre de una niña de 3 años con síndrome de Down , denunció la situación y dijo que ni con tutela ha logrado la prestación de los servicios de terapias, esenciales para el desarrollo de la menor.

“Llevamos una complicación con la EPS Coosalud porque llevamos tres semanas que no nos atienden a nuestros hijos, no nos dan ninguna respuesta. Me acerqué al sitio donde nos estaban dando las terapias y me dijeron que ya no tenían convenio con Coosalud, me acerqué a Coosalud y me dijeron que tocaba esperar en el transcurso del mes”, dijo María Angélica.

Para garantizar el normal desarrollo de su pequeña, María Angélica debe acudir de lunes a viernes a terapias ocupacionales, físicas, de fonoaudiología y miofuncional.

“Las terapias son indispensables y necesarias, además porque ella presenta problemas de apnea del sueño y se queda sin respiración por segundos entonces la terapia miofuncional que a ella le dan es para ayudarle en la parte de la respiración”, explicó la madre en medio de la angustia.

También dijo que tuvo que hacer uso de la tutela para que le fueran asignadas por la EPS Coosalud las terapias, pero ni con ello el servicio ha sido continuo.

“Yo con este seguro con Coosalud llevo tres tutelas la primera tutela es por el servicio de transporte, la segunda tutela fue por un aparato que ella necesitaba para respirar que tampoco me lo querían dar y ahorita la nueva tutela del año 2023, el pasado 10 de noviembre les puse tutela por el servicio de las terapias y me tocó poner un desacato porque siento que no nos están escuchando a nosotras como madres, a nuestros hijos. El hecho de que ellos tengan una discapacidad no significa que ellos no sean funcionales”, relató María Angélica Aguilar.

Como ella, son 29 madres más con niños con otras discapacidades, como autismo, que exigen a la EPS Coosalud la prestación de los servicios de terapia e hicieron un llamado a la Superintendencia de Salud para que intervenga para que sus hijos retomen las terapias de neurodesarrollo.

En la sede principal de la EPS Coosalud de Bucaramanga, las madres realizaron un plantón y colocaron letreros en la fachada del edificio para exigir a la entidad la asignación inmediata de las terapias para sus hijos.